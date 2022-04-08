快訊／蔡英文被隔離後「首發聲」　親曝身體狀況

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文8日晚間在臉書發文指出，因為其中一位家人在今天午間篩檢確診，所以取消了下午視察指揮中心的行程，接獲通報後，進行了快篩與PCR，結果都是陰性，身體狀況也良好，公開行程都會暫停，預計將隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理。

蔡英文全文如下

大家晚安，在連假期間的4月4日，我曾與家人餐敘，其中一位家人在今天午間篩檢確診，所以我取消了下午視察指揮中心的行程，並要向大家報告：

1.今天接獲通報後，我進行了快篩與PCR，結果都是陰性，我的身體狀況也良好，而 賴清德副總統的快篩結果也是陰性，請國人放心。

2.至4月14日，我的公開行程都會暫停。依照指揮中心的防疫規定，我將於官邸進行隔離，自接觸日隔日4月5日起算，預計將隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理。

3.我的相關工作將以視訊會議等線上方式進行，並不致於受到過多影響，並確保相關政務的推動。

4.與我密切工作的相關人員 PCR檢測皆為陰性，但仍會以更嚴謹的標準，繼續進行自我健康監測。日前與我開會的相關人員，全程皆配戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，將解除自我健康監測。

我也要提醒大家，台灣這一波流行的Omicron變異株，確診者有超過99.8%是輕症，甚至無症狀，但是在傳播上非常快速。

所以，我們現階段的防疫策略目標，就是「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」。

除了指揮中心持續強化醫療量能，我們也要透過積極防疫、穩健開放的方式，建立起「新台灣模式」，在疫情挑戰下，兼顧國家經濟發展和國民正常生活。

期盼中央地方一起來努力，強化台灣的防疫韌性，也繼續團結防疫守台灣。

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