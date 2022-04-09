又一校停課！北科大8日晚間再現確診者　全校採遠距教學至4月13日

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，本土確診屢創新高，全台有多間學校受到波及而停課。國立台北科技大學8日晚間公告，繼5日第一位同學於居家隔離期間（3月31日起）確診新冠肺炎後，8日晚間獲知有第2位同學確診。校方依據教育部規定，宣布8日起至13日止，全校師生停止實體上課，一律改採遠距教學

根據教育部今年3月3日公告的「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課標準」，大專院校若有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該師生 所修／授課程均停課。若有2位以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校（區）停課。

北科大指出，第1位確診個案受影響師生居家自主健康管理的期間為是3月31日至4月13日，第2位確診個案受影響師生居家自主健康管理的期間是4月7日至4月20日，兩案重疊期間為4月7日至4月13日。

為維護師生安全並兼顧學習品質，防疫小組決議自即日起至4月13日止，全校師生停止實體上課，一律改採遠距教學（進修部比照辦理，EMBA桃園分班維持實體授課）。

北科大強調，針對上述確診同學的校內足跡及活動場域，學校第一時間均已完成環境清消，確保校園環境健康安全。學校亦持續每日關懷確診同學及居家自主健康管理之師生的健康狀況。

北科大指出，如教育部於本校遠距教學期間公布更新的停課標準，學校會立即配合進行相應的滾動修正。