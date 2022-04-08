羅智強民調贏過陳時中？　他質疑假民調：Logo跟中國女裝商家一樣

▲新北市議員擬參選人黃韋鈞。（圖／翻攝自黃韋鈞臉書）



記者陶本和／台北報導

一份名為「城市調查」的民調機構顯示，台北市議員羅智強在桃園市長民調位居第一，藍營唯一能贏衛福部長陳時中的人選。對此，民進黨新北市議員參選人黃韋鈞8日發現，這個粉專缺乏各項民調機構所需揭露的資訊，這間公司恐怕根本不存在，真實性低，連Logo都跟中國女裝商家一樣。

擔任過行政院長蘇貞昌競辦發言人的黃韋鈞，如今投入新北市議員選戰，8日他在臉書發文指出，一份來自「城市調查」民調機構的數字顯示，台北市議員羅智強在桃園市長民調位居第一，還是藍營唯一能贏衛福部長陳時中的人。

不過，黃韋鈞發現，這個粉專缺乏各項民調機構所需揭露的基本資訊，恐怕「城市調查」這間公司根本不存在，粉絲專頁真實性低、連logo都和中國女裝商家一樣。

黃韋鈞表示，「城市調查」這個過去未曾聽聞、未曾被媒體引用的民調機構，3月17日在粉專上的第一篇貼文，就是冒出一份「2022桃園市長選舉精準滾動式民調」。

然而，黃韋鈞細看這份民調發現，除了支持度以外，完全沒有揭露調查問題、抽樣方法、抽樣誤差等基本資訊，只潦草交代「有效份數：890份」，這份民調還有信度、效度可言嗎？

黃韋鈞表示，後續公布的民調，仍然沒交代抽樣方法為何，如果只是網路問券，那就充滿灌水的疑慮，「城市調查」的民調還有可信度嗎？

黃韋鈞質疑，這個成立10年的粉絲專頁，原本名為「路狗s」，今年2月才更名為「城市調查」；粉專的大頭貼，則和從中國深圳女裝商家「SHUNYISHOP」一模一樣，這個民調機構真的存在嗎？

黃韋鈞說，一屆議員還沒當完的羅智強，這四年來曾宣布參選總統、台北市長、高雄市長、桃園市長，不禁讓人費解，到處「假參選」的羅智強，除了要衝「假粉絲」，現在連「假民調」也用上，騙自己、騙藍營、騙人民，難道羅智強真正要競選的是騙子之王。

▼黃韋鈞發現，所謂羅智強民調贏過陳時中，該網站與民調機構恐是假的。（圖／黃韋鈞臉書）

