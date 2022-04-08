快訊／總統密切工作者PCR皆陰性！陳時中、蘇貞昌「免自我監測」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統蔡英文4日與1名今（8日）被通報確診的家人餐敘，因此這幾天蔡英文的幕僚、與其開會接觸的人員，雖未與確診者接觸，但依照防疫規定，將採取自我健康監測，並落實防疫相關作為，包括行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人。不過指揮中心晚間則指出，總統密切工作的人員PCR檢測皆為陰性，與總統開會者可解除自我健康監測。

指揮中心表示，與總統密切工作的人員PCR檢測皆為陰性，經過審慎評估，與總統開會者，全程皆配戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，可解除自我健康監測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心說明，經進一步與總統醫療團隊討論，與總統密切工作者有其國安考量，包括：總統辦公室主任、總統府發言人、總統隨身秘書、總統座車駕駛與座官，及總統寓所工作人員等，建議仍可以更嚴謹的標準，繼續進行自我健康監測。

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

總統官邸8日傳出有確診者足跡，總統府發言人張惇涵下午3時半召開記者會說明，蔡英文在4/4與11名家人在官邸午宴，其中1人8日通報確診；當天午宴設有隔板，且蔡英文與該確診家人相距約3公尺，總統醫療團隊慎重起見，已對蔡英文進行PCR及快篩，所幸皆為陰性，並自4/5起至4/14居家隔離，取消所有公開行程，結束後再進行7天自主健康管理，而這段期間工作改採線上模式、視訊會議。

另外，蔡英文6日在官邸召開會議，坐上賓包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、陳時中及專家諮詢小組召集人張上淳、疾管署長周志浩等人，指揮中心稍早建議，相關人員應採行自我健康監測措施至本月16日，不過晚間則說明，總統密切工作的人員PCR檢測皆為陰性，與總統開會者可解除自我健康監測。