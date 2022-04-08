　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／總統密切工作者PCR皆陰性！陳時中、蘇貞昌「免自我監測」

▲▼立法院社會福利及衛生環境委員會 陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統蔡英文4日與1名今（8日）被通報確診的家人餐敘，因此這幾天蔡英文的幕僚、與其開會接觸的人員，雖未與確診者接觸，但依照防疫規定，將採取自我健康監測，並落實防疫相關作為，包括行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人。不過指揮中心晚間則指出，總統密切工作的人員PCR檢測皆為陰性，與總統開會者可解除自我健康監測。

指揮中心表示，與總統密切工作的人員PCR檢測皆為陰性，經過審慎評估，與總統開會者，全程皆配戴口罩，並保持適當社交距離，風險相對低，可解除自我健康監測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心說明，經進一步與總統醫療團隊討論，與總統密切工作者有其國安考量，包括：總統辦公室主任、總統府發言人、總統隨身秘書、總統座車駕駛與座官，及總統寓所工作人員等，建議仍可以更嚴謹的標準，繼續進行自我健康監測。

▲▼總統蔡英文到新竹基地視導「空軍第二戰術戰鬥機聯隊」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

總統官邸8日傳出有確診者足跡，總統府發言人張惇涵下午3時半召開記者會說明，蔡英文在4/4與11名家人在官邸午宴，其中1人8日通報確診；當天午宴設有隔板，且蔡英文與該確診家人相距約3公尺，總統醫療團隊慎重起見，已對蔡英文進行PCR及快篩，所幸皆為陰性，並自4/5起至4/14居家隔離，取消所有公開行程，結束後再進行7天自主健康管理，而這段期間工作改採線上模式、視訊會議。

另外，蔡英文6日在官邸召開會議，坐上賓包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、陳時中及專家諮詢小組召集人張上淳、疾管署長周志浩等人，指揮中心稍早建議，相關人員應採行自我健康監測措施至本月16日，不過晚間則說明，總統密切工作的人員PCR檢測皆為陰性，與總統開會者可解除自我健康監測。

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／長榮大學晚間再宣布「2學生確診」
林秉樞被爆夢遊「走出看守所」　北所回應：跨丟鬼喔
快訊／高雄晚間突「6768戶停電」！　台電緊急說明
從「大便顏色」看身體警訊 　1顏色恐是癌
清心最頂飲料「網狂推它」　常客讚：真的極品
快訊／北市公布10案足跡！健身房、星聚點、錢櫃、商務酒店上榜
總統密切工作者PCR皆陰性！陳時中、蘇貞昌免自我監測
囂張「一哥」玉山群峰瘋狂塗鴉　山友肉搜怒轟無良
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／連假返鄉聚會接觸到！長榮大學再宣布2學生確診

台灣第一座！　崑大視傳系校友于薇抱回葛萊美裝幀設計獎

15縣市海量確診足跡！70張↑圖卡一次看　南北娛樂場所淪陷

快訊／總統密切工作者PCR皆陰性！陳時中、蘇貞昌「免自我監測」

參與蔡英文防疫會議受波及！鄭文燦快篩出爐　自我健康監測10天

打破界線！廣播進攻PODCAST　播客即時互動

最節省4生肖曝光　牛牛乖乖存錢、屬羊守財功力一流

疫情延燒15縣市、181所園校停課　本土校園單日大增47例

大甲媽遶境今晚起駕　宋楚瑜、顏清標親迎媽祖上轎

不斷更新／全台149校停課！15大學宣布「下週免到校」遠距延至4／17

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

快訊／連假返鄉聚會接觸到！長榮大學再宣布2學生確診

台灣第一座！　崑大視傳系校友于薇抱回葛萊美裝幀設計獎

15縣市海量確診足跡！70張↑圖卡一次看　南北娛樂場所淪陷

快訊／總統密切工作者PCR皆陰性！陳時中、蘇貞昌「免自我監測」

參與蔡英文防疫會議受波及！鄭文燦快篩出爐　自我健康監測10天

打破界線！廣播進攻PODCAST　播客即時互動

最節省4生肖曝光　牛牛乖乖存錢、屬羊守財功力一流

疫情延燒15縣市、181所園校停課　本土校園單日大增47例

大甲媽遶境今晚起駕　宋楚瑜、顏清標親迎媽祖上轎

不斷更新／全台149校停課！15大學宣布「下週免到校」遠距延至4／17

影／虛擬貨幣怎麼玩？達人帶入門不怕被詐騙

BIGBANG瘋傳解散「YG股價連4天狂跌」　急發聲止血：不是結束！

神盾斥資22億元收購晶相光！將成第二大股東　佈局車用影像市場　

快訊／連假返鄉聚會接觸到！長榮大學再宣布2學生確診

賈靜雯辣穿黑Bra秀腹肌　被王柏傑私訊嗆聲搶走修杰楷

快訊／高雄6768戶停電！網崩潰「路上一片黑」　台電說明了

郭俊麟下周二軍試刀　江少慶不刻意安排假日登板

陸委會指「北京操控香港特首選舉」　國台辦：民進黨惡意抹黑

火箭彈血洗「烏克蘭火車站」39死　俄國痛批：攻擊車站是挑釁行為

板橋「油庫口麵線」將拆遷都更　店家：看新聞才知道

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

生活熱門新聞

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

日確診恐破1500例！陳時中曝「高峰時間點」

極樂高雄足跡開炸10大張　16家娛樂場所一次曝

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

快訊／單日本土衝破400例？　陳時中14:00說明

「運動」沒鎖門！女友阿嬤撞見嗨笑：愛叫啦

144校停課「今年會不會沒暑假？」陳時中回應

豆腐頭藏針孔！她慘被前男友監視崩潰

快訊／今確診再破500！本土暴增384例「續創新高」

不斷更新／全台149校大停課！15大學遠距延至4／17

更多熱門

相關新聞

與蔡英文開會全程戴口罩、保持距離　蘇貞昌免自我健康監測

與蔡英文開會全程戴口罩、保持距離　蘇貞昌免自我健康監測

總統蔡英文因曾與確診者接觸而須進行居家隔離，行政院蘇貞昌院長因曾於4月6日參與蔡英文總統邀集之防疫策略會議，指揮中心本建議要進行自我健康監測措施至本月16日。但晚間政院表示，6日的防疫策略會議時，蘇貞昌全程配戴口罩且與蔡英文保持適當距離，故蘇將依指揮中心說明，解除自我健康監測。

他轟「重症清零、輕症控管」：根本幹話

他轟「重症清零、輕症控管」：根本幹話

總統和確診家人餐敘波及指揮中心！ 陳時中自我健康監測至4／16

總統和確診家人餐敘波及指揮中心！ 陳時中自我健康監測至4／16

陳雪生盼重啟「人道小三通」　蘇貞昌：不為關而關

陳雪生盼重啟「人道小三通」　蘇貞昌：不為關而關

4/6曾與蔡英文開會　蘇貞昌自我健康監測

4/6曾與蔡英文開會　蘇貞昌自我健康監測

關鍵字：

陳時中蘇貞昌蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林俊傑確診新冠！

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

獨／具俊曄在台只待60天原因曝！漏1文件處理中

快訊／總統家人爆確診　蔡英文即起隔離至4月14日暫停所有活動

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

韓星最新拍照手勢「翻轉YA」快學

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

日確診恐破1500例！陳時中曝「高峰時間點」

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

更多

最夯影音

更多
東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面