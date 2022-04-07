台南安平警新任所長及偵查隊長走馬上任　立破槍毒展新象

▲台南市警四分局新任所長林文宏與偵查隊長邱緯賓，紛紛破獲刑案，有效提振四分局士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局新任所長林文宏與偵查隊長邱緯賓，走馬上任後，邱隊長馬上率員偵破漁光島持槍恐嚇案，起獲作案改造手槍，並偵破因借貸糾紛遭歹徒持開山刀暴力討債案，連續偵破2起矚目案件；林文宏所長則是勤餘查獲通緝犯持有安非他命，兩位主管雙雙偵破刑案，表現傑出，為四分局提振士氣。

第四分局於4月2日接獲民眾報案，稱漁光島疑有民眾遭持槍搶劫情事，現場調閱監視器發現犯嫌駕駛一輛懸掛失竊車牌之自小客車前往漁光島，顯為預謀犯罪，警方隨即展開調查。案經專案小組漏夜追查，調閱路口周遭監視器影像畫面，分析比對鎖定犯案車輛，於6日晚上7時許，在佳里區埋伏逮捕陳姓犯嫌（45歲），搜索起獲作案用改造槍枝1把、子彈6顆、失竊車牌4面、失竊贓車2台。6日另偵破於2020年2月間因借貸糾紛引發之持刀暴力討債案，經警方長期蒐證追查歹徒身分，於6日逮捕涉案之23歲趙姓及23歲翁姓等2名男子，搜索起獲作案用之開山刀等贓證物。兩案依槍砲、恐嚇取財、竊盜等罪嫌分別移送台南地檢署偵辦，並持續擴大追查改造槍枝來源中。

而安平派出所所長林文宏，6日鷹眼認出鎖定已久之24歲林姓通緝犯，林嫌一度逃竄至公寓民宅頂樓，躲藏在圍牆外，所幸所長機警呼叫派出所內員警前來支援，當場在頂樓將通緝犯逮捕，並起獲第二級毒品安非他命等贓證物。

四分局長王子雄，對於兩位新任主管甫上任就能積極為轄區治安付出努力表示肯定，也強調，對於違法亂紀之犯嫌必當依法究辦，必將向上溯源、向下刨根，絕不容許暴力犯罪擾亂社會秩序，不法分子切勿以身試法，警方將強力執法確保民眾生命、身體、財產安全。