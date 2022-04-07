　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南安平警新任所長及偵查隊長走馬上任　立破槍毒展新象

▲台南市警四分局新任所長林文宏與偵查隊長邱緯賓，紛紛破獲刑案，有效提振四分局士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局新任所長林文宏與偵查隊長邱緯賓，紛紛破獲刑案，有效提振四分局士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局新任所長林文宏與偵查隊長邱緯賓，走馬上任後，邱隊長馬上率員偵破漁光島持槍恐嚇案，起獲作案改造手槍，並偵破因借貸糾紛遭歹徒持開山刀暴力討債案，連續偵破2起矚目案件；林文宏所長則是勤餘查獲通緝犯持有安非他命，兩位主管雙雙偵破刑案，表現傑出，為四分局提振士氣。

▲台南市警四分局新任所長林文宏與偵查隊長邱緯賓，紛紛破獲刑案，有效提振四分局士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局新任所長林文宏與偵查隊長邱緯賓，紛紛破獲刑案，有效提振四分局士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四分局於4月2日接獲民眾報案，稱漁光島疑有民眾遭持槍搶劫情事，現場調閱監視器發現犯嫌駕駛一輛懸掛失竊車牌之自小客車前往漁光島，顯為預謀犯罪，警方隨即展開調查。案經專案小組漏夜追查，調閱路口周遭監視器影像畫面，分析比對鎖定犯案車輛，於6日晚上7時許，在佳里區埋伏逮捕陳姓犯嫌（45歲），搜索起獲作案用改造槍枝1把、子彈6顆、失竊車牌4面、失竊贓車2台。6日另偵破於2020年2月間因借貸糾紛引發之持刀暴力討債案，經警方長期蒐證追查歹徒身分，於6日逮捕涉案之23歲趙姓及23歲翁姓等2名男子，搜索起獲作案用之開山刀等贓證物。兩案依槍砲、恐嚇取財、竊盜等罪嫌分別移送台南地檢署偵辦，並持續擴大追查改造槍枝來源中。

▲台南市警四分局新任所長林文宏與偵查隊長邱緯賓，紛紛破獲刑案，有效提振四分局士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而安平派出所所長林文宏，6日鷹眼認出鎖定已久之24歲林姓通緝犯，林嫌一度逃竄至公寓民宅頂樓，躲藏在圍牆外，所幸所長機警呼叫派出所內員警前來支援，當場在頂樓將通緝犯逮捕，並起獲第二級毒品安非他命等贓證物。

▲台南市警四分局新任所長林文宏與偵查隊長邱緯賓，紛紛破獲刑案，有效提振四分局士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長王子雄，對於兩位新任主管甫上任就能積極為轄區治安付出努力表示肯定，也強調，對於違法亂紀之犯嫌必當依法究辦，必將向上溯源、向下刨根，絕不容許暴力犯罪擾亂社會秩序，不法分子切勿以身試法，警方將強力執法確保民眾生命、身體、財產安全。

▲台南市警四分局新任所長林文宏與偵查隊長邱緯賓，紛紛破獲刑案，有效提振四分局士氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
本島有淨土！　1縣市「堅守0確診」驚呆一票人
快訊／台北市議會司機確診！　逾10人急篩檢
快訊／基隆+41海量足跡曝！　長榮酒店、星巴克、秀泰影城
快訊／基隆市府開第一槍！　明起分流居家辦公
快訊／周杰倫突PO「手腕插針急救照」　疑心臟出問題
快訊／他隱匿足跡去台中婚宴釀高雄3場所群聚！　被罰錢了
快訊／北市最新足跡！　唐吉訶德、養身館、陪席酒吧、錢櫃
快訊／新北市停課標準曝！「1班1確診、1校2班停課」
快訊／確診6天後病況曝光！　最多人「有這症狀」
快訊／高雄3酒店燒62例！　市府急發6000↑細胞簡訊
快訊／新北最新足跡！　大遠百、麥當勞、火鍋店、快炒店
快訊／新北市+111「分布17區」　Ct值最低在三重
快訊／高雄82處海量足跡曝！　家樂福、大遠百、IKEA
快訊／鬆綁停課標準　陳時中：快篩取代停課「很多人染疫只好停」
快訊／桃園+27！增3條不明感染鏈　已有5案例確診
快訊／王喜回家了！　「早已原諒捅傷我的工作人員」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大同108舊城再生基地　山林共生共好系列展

防汛提前整備　竹市啟動清淤、下水道、GIS控管三計畫

劉櫂豪要求台鐵組織改革安全第一　確保東部運輸權益

睽違14年！中華職棒5月底重回台東　5／14線上登記供鄉親索取

校安風水師！台東警實施校園安全環境總體檢

縣道159線新港月眉段　「測速+闖紅燈」照相桿4月下旬啟用

台南安平警新任所長及偵查隊長走馬上任　立破槍毒展新象

確保75+長者行車安全　埔榮醫院提供高齡駕駛認知功能測驗

台南新營疑天然氣外洩　天然氣公司搶修中

嘉基64周年院慶活動　打造為愛傳承關懷延續

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

聽到關鍵字「走」變小白兔　激動法鬥助跑飛越超矮門檻

安孝燮床戲「搬運金世正3次」XD　狂吻後脫襯衫床咚...大結局太甜！

大同108舊城再生基地　山林共生共好系列展

防汛提前整備　竹市啟動清淤、下水道、GIS控管三計畫

劉櫂豪要求台鐵組織改革安全第一　確保東部運輸權益

睽違14年！中華職棒5月底重回台東　5／14線上登記供鄉親索取

校安風水師！台東警實施校園安全環境總體檢

縣道159線新港月眉段　「測速+闖紅燈」照相桿4月下旬啟用

台南安平警新任所長及偵查隊長走馬上任　立破槍毒展新象

確保75+長者行車安全　埔榮醫院提供高齡駕駛認知功能測驗

台南新營疑天然氣外洩　天然氣公司搶修中

嘉基64周年院慶活動　打造為愛傳承關懷延續

修法通殺！建案行銷戴緊箍咒　常見話術通通列管

基隆12條傳播鏈！還有12人感染源不明　林右昌疾呼：出來篩檢

索沙二軍首戰對兄弟飆速147　呂彥青先發4局失1分

指甲長出「詭異褐線」伴10年！她檢查才知是罕見皮膚癌

本土2640染疫「確診地圖一次看」　它穩坐最強淨土：台灣的心臟

屏東+5！小琉球民宿主人染疫　7天全島13處足跡曝

「交屋多繳220萬！」憂第二戶限貸令　換屋族求央行手下留情

快訊／疫情燒進台北市議會！公務車司機確診　辦公室逾10人急快篩

大同108舊城再生基地　山林共生共好系列展

花蓮「奧斯卡群聚」爆發！10人曾在這兩天去餐廳　傳播鏈還外溢

超胸女完勝現任！前男友死盯壯觀巨球　％％興奮爆表關鍵曝

地方熱門新聞

快訊／桃園新增20+　市府下午召開記者會

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

新北家族墓遭人闖入　骨灰罈全砸爛

台南市府決定捷運採用高架單軌系統交通部全力支持

三和國小春分插秧　實踐新北SDGs核心目標

聽障女饑餓難耐到警所求援警助安置

屏東三大日音樂節8日開唱　四大天后接力登場

欠罰款、稅金新車被「禁動」後繳清

國民黨議員初選參選人姚正玉競選看板遭殃

詐騙老婦為子代墊貨款　男沿途變裝逃仍被逮

國道疑不滿警車「剪車」竟尾隨反剪擋車

女童走失大哭　警安撫「看貓咪」帶回派出所

確診女老師頭份吃飯　衛生局匡列20人

人妻護理師與人夫上摩鐵被「抓猴」判賠20萬元

更多熱門

相關新聞

台南新營疑天然氣外洩搶修中

台南新營疑天然氣外洩搶修中

台南市新營區復興路與太子路口，7日上午10時50分發生疑似天然氣外洩，台南市消防局派員灑水戒護，大台南區天然氣公司人員進行現場維修，新營分局警方進行交通管制，請車輛改道行駛。

台南市艾羅榮獲全國模範移工

台南市艾羅榮獲全國模範移工

快訊／台南又1校停課！安順國小緊急通知下午清消

快訊／台南又1校停課！安順國小緊急通知下午清消

「沒有發病還到處表演」薩克斯風女樂手還原真相

「沒有發病還到處表演」薩克斯風女樂手還原真相

台南自小客猛撞路燈　駕駛送醫不治

台南自小客猛撞路燈　駕駛送醫不治

關鍵字：

台南安平警所長偵查隊長槍毒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

Land Rover違停　消防車直接撞開

校園師生染疫頻傳　北市規劃：4行政區淪陷「全市停課」

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面