疫情持續延燒　安平警清明連假加強八大行業臨檢稽查杜絕防疫破口

▲台南市警四分局清明連假期間，規劃轄內大型舞廳、酒店有女侍陪客之營業場所，防堵疫情缺口，給民眾一個安全的消費空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑全國群聚感染疫情持續嚴竣，為避免疫情再次延燒，台南市警四分局除對所屬單位駐地、勤務車輛及裝備加強實施清消，並嚴格控管相關人員進出，落實實聯制外，並加強執行特種行業防疫稽查臨檢，嚴防防疫破口。

市警四分局自4月2日起至5日深夜清明連假期間，規劃轄內大型舞廳、酒店有女侍陪客之營業場所，動員警力實施防疫臨檢稽查，並核對「實聯制」及施打疫苗落實與否，逐一查核，並以M-Police查詢過濾有無未依規定居家檢疫或隔離對象，期以防堵疫情缺口，給民眾一個安全的消費空間。

四分局統計，連假4天勤務共動員68名警力，臨檢轄內列管大型場所3家，共計查獲業者未依規定落實「實聯制」5件、消費民眾未完整接種3劑疫苗7件及未帶口罩3件，分別依傳染病防治法移送衛生局裁罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

四分局長王子雄表示，為因應疫情有延燒擴散跡象，四分局將加強協助落實防（檢）疫工作，針對特定營業場所，執行防疫臨檢稽查，並督促業者落實實聯制、帶口罩及場所清消工作，不容違反相關規定者，警方將持續透過各種勤務作為，揪出違反防疫規定，移由權責主管機關從重裁罰，全力堵住疫情破口。