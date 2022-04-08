大甲媽今起駕！盤點鎮瀾宮周邊銅板美食　在地人最推這4樣

▲大甲媽今(4/8)起駕！盤點鎮瀾宮周邊銅板美食，在地人最推這4樣。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

世界三大宗教盛事之一、大甲鎮瀾宮媽祖遶境今天(4/8)晚間11點起駕，「遶境要走、美食要有！」信徒們不僅到鎮瀾宮參拜、跟著媽祖遶境，也把握機會吃鎮瀾宮周邊美食。在地人也激推鎮瀾宮周邊4樣銅板美食，包括兩家烤玉米、芋圓冰、米糕等，都是到鎮瀾宮必嘗美食。

▲廟旁的不起眼烤玉米攤，是在地人激推的銅板美食。（圖／記者白珈陽攝）



第一間在地人激推的就是位在鎮瀾宮右側不起眼的古早味烤玉米，已經經營42年，店家選用紫玉米生烤，而非先蒸煮，再刷上獨家秘製醬料，烤到香氣四溢；另外一家大甲黑石頭烤玉米也有一票死忠支持者，玉米先悶熟再炭烤，刷上三層醬料鹹香夠味、玉米咬來鮮甜多汁，平日也是人潮絡繹不絕！

▲另外一家大甲黑石頭烤玉米也有一票死忠支持者。（圖／記者白珈陽攝）



位於大甲區鎮政路上的清水阿吉米糕距離鎮瀾宮步行僅需幾分鐘，「內行的」推薦必點為「米糕+乾麵+肉羹湯+滷蛋」套餐，另外吃乾麵時再搭配店家的獨家辣醬，瞬間刺激味蕾與舌尖，讓人忍不住一口接一口，再喝上一口肉羹湯，口腹之慾瞬間被滿足。

▲「內行的」推薦阿吉米糕必點套餐，為「米糕+乾麵+肉羹湯+滷蛋」。（圖／記者白珈陽攝）



鹹的吃完，來碗甜點做收尾，在地人推薦的甜點包括綠豆沙牛奶、還有阿香芋圓，其中綜合芋圓冰除了芋圓還可選3種配料，份量十足，網友認為「阿香芋圓的芋圓Q彈、芋泥綿密，連不愛芋頭者都愛，且甜度適中、仙草滑嫩，推薦拜完鎮瀾宮一定要吃一碗解熱。

▲要求參與信徒必須打滿3劑疫苗，並換領3OK卡才能入廟參拜。（圖／記者白珈陽攝）



雖然疫情嚴峻，但阻擋不了信徒們虔誠參拜的心，廟方也祭出嚴格防疫規定，要求參與信徒必須打滿3劑疫苗並換領3OK卡才能入廟參拜，鎮瀾宮也發出逾10萬張3OK卡，連採訪媒體也必須遵守規定，否則不得入廟採訪。