大甲媽遶境今晚起駕　宋楚瑜、顏清標親迎媽祖上轎

▲台灣前省長、親民黨主席宋楚瑜參與大甲媽出巡起轎典禮。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

大甲媽祖9天8夜遶境活動今晚11時正式起駕，下午5時舉行起轎典禮，親民黨主席宋楚瑜、台中市副長陳子敬、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、新港奉天宮董事長何達煌皆與會參加，並由鎮瀾宮董事長顏清標親自主持。顏說，受到疫情影響，很多國外的朋友沒辦法回國，但是現在用手機觀看也可以知道媽祖婆的行程，希望媽祖庇佑疫情早日好轉，明年繞境再恢復盛大舉行。

宋楚瑜、陳子敬、蔡咏鍀、何達煌等人今日下午4時許到達鎮瀾宮，至廟內休息室與顏清標稍作談話，於下午5時至大殿參拜媽祖，接著接駕大甲鎮瀾宮正爐媽、湄洲媽及副爐媽上轎，隨後至廟埕致詞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋楚瑜說，當年他還在台灣省政府服務的時候，時任省議員的顏清標就曾邀請他參與大甲媽出巡，當時顏清標告訴他，「什麼是政治？就是抬頭三尺有神明！」他就了解到，人在做、媽祖在看，不管各行各業，就應該要實實在在的認真做工作。

宋楚瑜表示，大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動已成為全世界最重要的宗教活動之一，而台中大甲鎮能夠創造這樣的奇蹟，要感謝在地的鄉親，大家一起來努力。他呼籲，在疫情期間，信徒要遵守政府的規定，保持安全距離、戴好口罩，只要遵守法治、心中有神明，媽祖就會保庇大家。

▲宋楚瑜表示，大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動已成為全世界最重要的宗教活動之一。（圖／記者白珈陽攝）