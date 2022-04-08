最冷清起駕！大甲媽今夜只有這大咖扶轎　綠營人士全缺席

▲大甲媽今夜11點起駕扶轎大咖都缺席，市長盧秀燕今天改上午到鎮瀾宮視察。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

世界三大宗教盛事之一大甲媽9天8夜遶境今天晚間11點起駕！4月初以來疫情急速升溫，大甲媽行程雖未取消，但往年政治大咖共襄盛舉搶扶轎場面卻不復見，往年都會參與扶轎的地主、台中市長盧秀燕改今天上午到鎮瀾宮視察防疫，晚間重頭戲扶轎由副市長黃國榮會到場參與，另外前總統馬英九也會到場，綠營部分今天大咖全部缺席！

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▲許多人趕緊到廟旁換領3OK卡，鎮瀾宮董事長顏清標透露已經發出10萬張。（圖／記者白珈陽攝）



往年大甲媽起駕由誰扶轎、誰請媽祖出神龕都是眾所矚目焦點，每年不分藍綠都爭相參與。而去年台灣面臨50年來大旱，大甲媽又有「雨水媽」之稱，起駕當天，媽祖就是由總統蔡英文在立法院副院長蔡其昌、內政部長徐國勇的陪同下，抵達鎮瀾宮恭請媽祖出神龕，還施放天燈祈雨。但從今年台中第二選區補選選戰開打，鎮瀾宮接連爆出帳目不清爭議，成為綠營猛攻焦點，而選舉落幕，今年起駕各個綠營大咖都迴避不參與活動。

▲婦人沒3OK卡入廟遭拒。（圖／記者白珈陽攝）



由於今年廟方規定，信徒必須打滿3劑，領有廟方發放的3OK卡才能入廟，但許多人仍不知情，上午還有婦人持健保卡入內遭拒，被廟方請到一旁的兌換處換領3OK卡。鎮瀾宮董事場顏清標今天上午也透露，到上午為止已經發出了10萬張3OK卡。

廟方原本僅準備2萬張3OK卡，但信徒索取踴躍，清明連假趕緊請印刷廠趕工加印，今天也開放信徒在廟旁憑有打滿3劑貼紙的健保卡或小黃卡換領3OK卡，約莫200多人在現場排隊等著換卡入廟參拜。

疫情急遽升溫，廟方上週公佈新規定，但不少信徒僅知今日起駕，對於廟方規定要打滿3劑、以及換領3OK卡才能入廟並不知悉，甚至打算帶著國小孩子參加起駕盛事。