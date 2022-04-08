大甲媽將起駕！8+9不要亂來　台中警掃黑幫逮35人查獲2手槍

▲▼台中警方為了不讓暴力分子破壞遶境秩序，執行掃黑專案，逮捕35人、2枝手槍、電擊棒和球棒。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

每年大甲鎮瀾宮媽祖遶境途中，總會發生為了搶轎而打群架事件，台中警方為防止不法分子藉端滋事，擾亂治安與社會秩序，執行掃黑專案及強力約束宮廟陣頭不准鬧事，4月6、7日兩天即查獲暴力集團6件35人，查扣改造手槍1枝、子彈7顆、空氣手槍1枝、海洛因、安非他命、毒咖啡及電擊棒、球棒等，期盼遶境活動平和順利。

警方為維護治安，從3月14日起針對嚴重影響治安執行各項專案行動，針對黑道幫派賴以為生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪強力掃蕩，查緝行動成果豐碩：

一、3月14日至27日執行「查緝賭博專案行動」，查獲各類賭博案32件181人，其中職業賭場3件41人、六合彩簽賭2件3人、網路賭博17件68人、其他賭博10件56人，下注總金額達11億8387萬餘元。

二、3月21日至4月1日執行「打擊詐欺專案行動」，查獲詐欺集團35件210人、查扣現金2411萬餘元及汽車3部。

三、3月21日至4月1日執行「查緝地下金融專案行動」，查獲地下錢莊35件50人、查扣現金39萬6000餘元；地下通匯3件7人、查扣現金135萬元。

四、4月6日起執行「掃黑專案行動」，查獲暴力集團6件35人，查扣改造手槍1枝、子彈7顆、空氣手槍1枝、海洛因毒品2包（1.25公克）、安非他命3包（7.33公克）、毒咖啡18包（98.73公克）、現金40萬元及電擊棒、球棒、手機、點鈔機、本票等。

第二分局查獲以文姓犯嫌為首之暴力集團，該集團擁槍恃強逞惡，以強盜、妨害自由及傷害等手段脅迫被害人強取財物，並涉及毒品交易；第三分局查獲以張姓犯嫌為首之暴力集團，張嫌不滿被害人未如期支付修車費用，即糾眾暴力毆打，致被害人被迫付款；太平分局查獲以林姓犯嫌為首之暴力集團，該集團利用詐賭再強押恐嚇等手段逼債，致被害人被迫簽具本票。

刑大偵三隊查獲以黃姓犯嫌為首之暴力討債集團，該集團以糾眾暴力恐嚇、妨害自由及砸店等手段，脅迫數名被害人交付財物；刑大偵六隊查獲以陳姓犯嫌為首之暴力討債集團，該集團以糾眾暴力恐嚇、毆打及侵入商店影響營業等手段逼債，並強取被害人汽車抵債；刑大偵八隊查獲以楊姓犯嫌為首之暴力討債集團，該集團以糾眾前往被害人住家言詞恐嚇或施加暴力等手段，脅迫數名被害人簽具本票。