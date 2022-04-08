　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大甲媽今晚11點起駕　盧秀燕籲信眾勿鑽轎底+全程戴口罩

▲▼大甲媽今晚11點起駕，盧秀燕前往大甲火車站和鎮瀾宮視察防疫情形，並上香祈求媽祖保佑信眾平安。（圖／台中市政府提供）

▲▼大甲媽今晚11點起駕，盧秀燕前往大甲火車站和鎮瀾宮視察防疫情形，並上香祈求媽祖保佑信眾平安。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香晚上11點起駕，台中市長盧秀燕關心早上前往大甲火車站及大甲鎮瀾宮視察防疫情形，她到廟前疫苗3OK識別證兌換站時也出示小黃卡接受驗證，提醒民眾務必接種完3劑疫苗才可參與遶境，並遵守戴口罩、勤洗手、暫停鑽轎腳、搶轎等儀式，大家一起落實防疫，保護自身與他人健康安全。

▲▼大甲媽今晚11點起駕，盧秀燕前往大甲火車站和鎮瀾宮視察防疫情形，並上香祈求媽祖保佑信眾平安。（圖／台中市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕說，目前全國疫情嚴峻，台灣農曆3月瘋媽祖，台中市已有4間宮廟遶境，而今晚的大甲鎮瀾宮規模最大，尤其外縣市來參加遶境的民眾更多，因此必須注射3劑才能參加，目前已有超過10萬信徒領有3OK卡；另中央提供台灣社交距離APP，若有相關疫情會顯示資訊提高大家警覺，希望信徒遵守防疫規定、下載使用APP，目前防疫措施皆確實落實，希望今年大甲媽遶境順利。

▲▼大甲媽今晚11點起駕，盧秀燕前往大甲火車站和鎮瀾宮視察防疫情形，並上香祈求媽祖保佑信眾平安。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕還說，往年她都沒有參加遶境，只有祭拜，今年疫情特殊，她也有上香祈求慈悲的媽祖，秉持救苦救難的精神，保佑信眾平安。

▲▼大甲媽今晚11點起駕，盧秀燕前往大甲火車站和鎮瀾宮視察防疫情形，並上香祈求媽祖保佑信眾平安。（圖／台中市政府提供）

民政局長吳世瑋說明，參與遶境民眾須完成3劑新冠疫苗接種，依接種紀錄向鎮瀾宮領取「3OK」識別證，市府也特別派出行動防疫車，今天下午1時至3時在大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及AZ三種疫苗，免預約、隨到隨打，另台中市還有478家（大甲區14家）疫苗接種合約院所，請信眾把握機會儘速接種。

▲▼大甲媽今晚11點起駕，盧秀燕前往大甲火車站和鎮瀾宮視察防疫情形，並上香祈求媽祖保佑信眾平安。（圖／台中市政府提供）

民政局提醒，遶境沿途有提供餐點者，應以盒、碗或密封包裝餐點為原則，碗裝須加蓋，避免現場分裝，同時務必全程戴口罩、實聯制、量體溫、酒精消毒及避免夜間在路邊群聚席地而眠，也建議民眾透過現場直播在家收看，降低群聚感染風險。

鎮瀾宮董事長顏清標表示，確診人數一天比一天多，廟方會全力配合中央防疫規定，也要求各宮廟都要遵守，遶境信眾要有3OK證明卡，遵守不鑽轎不搶轎，全程載口罩等規定。

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
廢除實聯制？　陳時中鬆口：用社交距離App取代
快訊／極樂足跡狂燒！高雄再+50　4天112人染疫
韓國瑜維多利亞學校2學生染疫！　停課10天
獨／提不出「無犯罪證據」　具俊曄被迫離台原因曝
快訊／總統官邸爆確診足跡！　蔡英文緊急快篩取消視察指揮中心
獨／具俊曄要離開台灣了！　暫別大S
快訊／6韓人台灣海峽遇難！　海巡尋獲2遺體
確診居家照護「啟動電子圍籬」　出現4徵兆快送醫
愛心篩檢近14萬劑！　王必勝公布陽性率
快訊／「輕症在家」指引公布！　四大原則曝光
快訊／增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多
快訊／今確診再破500！本土暴增384例「續創新高」
快訊／新竹縣增33足跡！　5處未戴口罩
LIVE／本土確診屢創新高　陳時中最新說明
快訊／高雄疫情延燒幼兒園！　醫護全套防護裝進駐採檢
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最冷清起加駕！大甲媽今夜只有這大咖扶轎　綠營人士全缺席

苗栗小三男童接觸外縣市家人染疫　女兒清明返鄉傳染給82歲媽

輕症確診居家解隔條件大鬆綁　「1次快篩陰性」就可恢復自由

竹市+8！親友來訪　3天後...5歲男童與媽媽同時確診

專家認為「與病毒共存」說法不合適　陳時中：共存不是放鬆不管

快訊／老司機極樂足跡狂燒！高雄娛樂圈再+50　4天112人染疫

網喊廢除實聯制　陳時中：希望有更好方式「用社交距離App取代」

雲林+3！韓國瑜創辦的維多利亞學校　2生染疫預防性停課10天

勞動節火車運輸恐開天窗！台鐵基層嗆「可能連端午中秋都不上班」

高鐵調漲基本費率「車票也要漲價？」　交長曝最新規劃

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

最冷清起加駕！大甲媽今夜只有這大咖扶轎　綠營人士全缺席

苗栗小三男童接觸外縣市家人染疫　女兒清明返鄉傳染給82歲媽

輕症確診居家解隔條件大鬆綁　「1次快篩陰性」就可恢復自由

竹市+8！親友來訪　3天後...5歲男童與媽媽同時確診

專家認為「與病毒共存」說法不合適　陳時中：共存不是放鬆不管

快訊／老司機極樂足跡狂燒！高雄娛樂圈再+50　4天112人染疫

網喊廢除實聯制　陳時中：希望有更好方式「用社交距離App取代」

雲林+3！韓國瑜創辦的維多利亞學校　2生染疫預防性停課10天

勞動節火車運輸恐開天窗！台鐵基層嗆「可能連端午中秋都不上班」

高鐵調漲基本費率「車票也要漲價？」　交長曝最新規劃

與確診者同場看張惠妹！曾國城收「張小燕訊息」嚇壞

最冷清起加駕！大甲媽今夜只有這大咖扶轎　綠營人士全缺席

「豐唇+怪牙」人嘴海怪衝上沙灘　散步男目睹嚇壞：好像外星生物

中磊3月營收47.9億、年增率41% 　單月、首季皆創同期新高

20歲狀元艾德華茲狂飆49分　助灰狼鞏固西區第7又創2項紀錄

苗栗小三男童接觸外縣市家人染疫　女兒清明返鄉傳染給82歲媽

台東南迴新地標「城鎮之心南迴驛」　最快暑假試營運

高鐵將調漲票價？　王國材：現在還沒確定「不一定會調漲」

LIVE／新北+146創今年新高　侯友宜最新說明

專利研發「消防水帶電動清洗收捲機」　黃偉哲力讚打火兄弟創意佳

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

日確診恐破1500例！陳時中曝「高峰時間點」

快訊／單日本土衝破400例？　陳時中14:00說明

「運動」沒鎖門！女友阿嬤撞見嗨笑：愛叫啦

豆腐頭藏針孔！她慘被前男友監視崩潰

帶媽去看演唱會　阿妹1句話讓他當場出櫃

快訊／07:36高雄地震　初判震度4級以上

快訊／今確診再破500！本土暴增384例「續創新高」

快訊／07:36南台灣地牛翻身！　規模5.6、最大震度4級

更多熱門

相關新聞

獨／通緝犯未隔離檢疫直送聲押　法院嚇壞先給防護衣

獨／通緝犯未隔離檢疫直送聲押　法院嚇壞先給防護衣

士林地檢署偵辦一起上億元的業務侵占案件，廖姓主嫌因逃亡大陸遭通緝，7日從廈門搭機返台，原本依照防疫規定須進行10天的居家檢疫隔離，但專案人員因案件偵查必要，直接將廖男送往士檢，隨即對相關處所展開搜索後，深夜以有逃亡、勾串之虞聲押禁見，士林地院突然接到這件案子，趕緊提供全套防護衣給廖男穿上，獨自留待候審室等待開庭。

確診連日破百　蘇揆喊我國防疫第一

確診連日破百　蘇揆喊我國防疫第一

大甲媽將起駕　台中警掃黑幫逮35人

大甲媽將起駕　台中警掃黑幫逮35人

即／台南1中學生遭匡列　全校停課2天

即／台南1中學生遭匡列　全校停課2天

確診連日破百　蔡英文視察指揮中心　

確診連日破百　蔡英文視察指揮中心　

關鍵字：

盧秀燕顏清標大甲媽防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林俊傑確診新冠！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」

驚悚畫面曝光！貨機迫降「斷成2截」

更多

最夯影音

更多
(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面