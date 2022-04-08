大甲媽今晚11點起駕　盧秀燕籲信眾勿鑽轎底+全程戴口罩

▲▼大甲媽今晚11點起駕，盧秀燕前往大甲火車站和鎮瀾宮視察防疫情形，並上香祈求媽祖保佑信眾平安。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香晚上11點起駕，台中市長盧秀燕關心早上前往大甲火車站及大甲鎮瀾宮視察防疫情形，她到廟前疫苗3OK識別證兌換站時也出示小黃卡接受驗證，提醒民眾務必接種完3劑疫苗才可參與遶境，並遵守戴口罩、勤洗手、暫停鑽轎腳、搶轎等儀式，大家一起落實防疫，保護自身與他人健康安全。

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盧秀燕說，目前全國疫情嚴峻，台灣農曆3月瘋媽祖，台中市已有4間宮廟遶境，而今晚的大甲鎮瀾宮規模最大，尤其外縣市來參加遶境的民眾更多，因此必須注射3劑才能參加，目前已有超過10萬信徒領有3OK卡；另中央提供台灣社交距離APP，若有相關疫情會顯示資訊提高大家警覺，希望信徒遵守防疫規定、下載使用APP，目前防疫措施皆確實落實，希望今年大甲媽遶境順利。

盧秀燕還說，往年她都沒有參加遶境，只有祭拜，今年疫情特殊，她也有上香祈求慈悲的媽祖，秉持救苦救難的精神，保佑信眾平安。

民政局長吳世瑋說明，參與遶境民眾須完成3劑新冠疫苗接種，依接種紀錄向鎮瀾宮領取「3OK」識別證，市府也特別派出行動防疫車，今天下午1時至3時在大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及AZ三種疫苗，免預約、隨到隨打，另台中市還有478家（大甲區14家）疫苗接種合約院所，請信眾把握機會儘速接種。

民政局提醒，遶境沿途有提供餐點者，應以盒、碗或密封包裝餐點為原則，碗裝須加蓋，避免現場分裝，同時務必全程戴口罩、實聯制、量體溫、酒精消毒及避免夜間在路邊群聚席地而眠，也建議民眾透過現場直播在家收看，降低群聚感染風險。

鎮瀾宮董事長顏清標表示，確診人數一天比一天多，廟方會全力配合中央防疫規定，也要求各宮廟都要遵守，遶境信眾要有3OK證明卡，遵守不鑽轎不搶轎，全程載口罩等規定。