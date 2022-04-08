肉身攔國光客運...霸佔駕駛座　「還毆傷2警員」荒唐男下場曝

▲桃園市李姓男子去年7月間無故在桃園區經國轉運站前攔阻國光客運，還霸占駕駛坐位，員警到場勸阻時還徒手攻擊員警受傷。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年7月間深夜徒步經過桃園區轉運站時，竟肉身攔阻國光客運，司機打開車門詢問攔阻原因，李又強坐駕駛座不走，駕駛只好向警方報案，員警到場勸阻要求下車，李竟徒手攻擊2名員警。法院審理後，考量他事後與員警達成和解並賠償，依妨害公務罪將他緩起訴1年，但須向公庫支付6萬元。

檢警調查，29歲的李姓男子去年7月9日深夜11時許，徒步經過桃園區經國路上的公車轉運站，見國光客運載客出站時，竟無故以肉身攔阻，王姓駕駛開車門下車詢問原因，李竟衝上客運霸佔駕駛座不肯離去，王姓駕駛勸阻無效，其餘乘客見狀也上前制止，於是報警處理。

警員要李下車時，李竟出手攻擊，導致2員警手肘、手臂與手指等處有擦挫傷，員警強制拘捕時，李身上又掉出注射針筒2支與毒品殘渣袋等證物。

檢方認定，李男犯行明確，考量他一時失慮，事後積極與員警達成調解並完成賠償，檢方認為以緩起訴為適當，將他緩起訴1年，並須支付公庫6萬元。他所涉毒品案部分則另案偵辦。

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