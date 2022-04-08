　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

肉身攔國光客運...霸佔駕駛座　「還毆傷2警員」荒唐男下場曝

桃園男用毒後竟攔阻國光客運　霸占駕駛座＋攻擊員警下場曝▲桃園市李姓男子去年7月間無故在桃園區經國轉運站前攔阻國光客運，還霸占駕駛坐位，員警到場勸阻時還徒手攻擊員警受傷。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子去年7月間無故在桃園區經國轉運站前攔阻國光客運，還霸占駕駛坐位，員警到場勸阻時還徒手攻擊員警受傷。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年7月間深夜徒步經過桃園區轉運站時，竟肉身攔阻國光客運，司機打開車門詢問攔阻原因，李又強坐駕駛座不走，駕駛只好向警方報案，員警到場勸阻要求下車，李竟徒手攻擊2名員警。法院審理後，考量他事後與員警達成和解並賠償，依妨害公務罪將他緩起訴1年，但須向公庫支付6萬元。

檢警調查，29歲的李姓男子去年7月9日深夜11時許，徒步經過桃園區經國路上的公車轉運站，見國光客運載客出站時，竟無故以肉身攔阻，王姓駕駛開車門下車詢問原因，李竟衝上客運霸佔駕駛座不肯離去，王姓駕駛勸阻無效，其餘乘客見狀也上前制止，於是報警處理。

警員要李下車時，李竟出手攻擊，導致2員警手肘、手臂與手指等處有擦挫傷，員警強制拘捕時，李身上又掉出注射針筒2支與毒品殘渣袋等證物。

檢方認定，李男犯行明確，考量他一時失慮，事後積極與員警達成調解並完成賠償，檢方認為以緩起訴為適當，將他緩起訴1年，並須支付公庫6萬元。他所涉毒品案部分則另案偵辦。

【更多新聞】

快訊／桃園+25！規畫輕症在家隔離　青少年第2劑送樂天桃猿門票

騎士超車撞擊倒地亡！他挨告過失致死反獲賠26萬　關鍵因曝

驚悚！9樓安裝室外機意外墜落　桃園冷氣工人送醫不治

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
近距離目擊UFO！中情局前官員曝「數百計美軍慘了」
快訊／震撼彈！王浩宇宣布退選
環岩冠蛇吃蜈蚣被反殺？　專家也看傻眼
新北警帶酒店妹同遊染疫　老司機曝這家新玩法：櫥窗魚缸選妃
輕症居家照護「3類人不適用」！　六大QA一次看懂
總統家人確診波及陳時中！　自我健康監測至4／16
快訊／桃園+25例　增28足跡一次看
2縣市變色！　全台各地「確診地圖」出爐
快訊／連假旅遊回台中確診！　17足跡公布
按摩師命脫褲「狗爬式」　女客裸下半身一回頭嚇瘋
快訊／增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

街景捕捉壞壞瞬間！網揪Google地圖「小細節」　笑翻：真貼心

遠航爭復飛還沒結果！佔用台北航空站　判歸還土地再賠8368萬

漁工被騙非洲外海捕鮪魚...遭海盜挾持4年　惡老闆竟拒付薪水　

追求不成傳訊「強姦放火燒妳家」　狂男再闖女網友家砸爛門鎖

肉身攔國光客運...霸佔駕駛座　「還毆傷2警員」荒唐男下場曝

偷宮廟七爺八爺神像原因曝　竟是請回家「幫兒子走回正途」

太陽會台北分會長...賭輸80萬要員工幫賠3倍　要付20萬才能退出

忽必烈沒退款…2千多名會員超悶　館長擺出6千萬現金：找我拿

女客要他「口罩戴好」！公車秒變吵架擂台　旁人緩頰挨嗆：快滾

按摩師命脫褲「狗爬式」　女客回頭發現他拍照...還藏138張私密照

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

街景捕捉壞壞瞬間！網揪Google地圖「小細節」　笑翻：真貼心

遠航爭復飛還沒結果！佔用台北航空站　判歸還土地再賠8368萬

漁工被騙非洲外海捕鮪魚...遭海盜挾持4年　惡老闆竟拒付薪水　

追求不成傳訊「強姦放火燒妳家」　狂男再闖女網友家砸爛門鎖

肉身攔國光客運...霸佔駕駛座　「還毆傷2警員」荒唐男下場曝

偷宮廟七爺八爺神像原因曝　竟是請回家「幫兒子走回正途」

太陽會台北分會長...賭輸80萬要員工幫賠3倍　要付20萬才能退出

忽必烈沒退款…2千多名會員超悶　館長擺出6千萬現金：找我拿

女客要他「口罩戴好」！公車秒變吵架擂台　旁人緩頰挨嗆：快滾

按摩師命脫褲「狗爬式」　女客回頭發現他拍照...還藏138張私密照

德保拉歸隊再等等　兄弟安排下週二軍再投一場

減重好難？調整吃飯順序很重要　這「9大方法」快筆記

老家狗院子玩一半沒聲？　媽轉頭「牠慘卡布袋」爸搶救畫面超爆笑

異域美食+深度旅遊+水花火舞…　「2022龍岡米干節」4／11起登場

台股類股輪動加劇！分析師：留意企業營收　聚焦長線趨勢產業

爸原地「小碎步自轉」協助柴柴棒賽　厭世表情笑翻網：主人比較急

鳥奴揪主子享受「親親時光」畫面超溫馨　下秒遭吃醋鸚鵡怒咬手

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」　常客讚：真的極品

北市酒店群聚感染！柯文哲祭強力臨檢　斬斷八大場所傳播鏈

影帝酒醉遭「脫光丟包電梯口」　清潔人員認出他嫌棄：好難看！

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

社會熱門新聞

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

護理師幫插尿管驚見尻槍　不起訴原因曝

恐怖畫面曝！萬丹泥火山噴發　泥漿直噴民宅牆壁

這次沒有手銬腳鐐！戴寧奔喪淚喊：爸爸我會堅強

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

3年賣3596份全是假鵝肝　高檔餐廳主廚慘了

花蓮2歲女童回外公家玩　掉進蓄水桶溺死

忽必烈不退款…館長擺出6千萬對會員喊：找我拿

免費停車位底加！他爽停一週愛車「被Fxxk」

同行不喜歡邱主任！　直播天王護妻譙挨告

正妹半醉「給了曖昧男」　真相竟是他朋友先偷上

台東知本開挖2公噸黃金　70歲翁砸200萬拚了

即／首宗10萬紓困詐貸　29人「假在職」被起訴

更多熱門

相關新聞

製毒頭子垂吊落跑　結還沒打好就被抓了

製毒頭子垂吊落跑　結還沒打好就被抓了

雲林地檢署黃立夫檢察官日前指揮苗栗縣刑大、雲林縣西螺分局等共同緝獲一起大型毒品製造工廠。30日霹靂小組等大批警力拂曉出擊，攻堅進入嫌犯所藏屋內，將4名犯嫌逮捕，並於現場查獲毒品海洛英62.7公克、安非他命1231公克、愷他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包2933公克(586包)等證物， 警方偵訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

燒肉店後巷起火！　火鍋店員工認：嚇老鼠

燒肉店後巷起火！　火鍋店員工認：嚇老鼠

中研院前所長偷吃女助理　出國填公假詐薪被抓包

中研院前所長偷吃女助理　出國填公假詐薪被抓包

檢座開庭辱律師　免懲逆轉改薄懲

檢座開庭辱律師　免懲逆轉改薄懲

想承租水利會土地　茶葉罐藏3萬男子慘了

想承租水利會土地　茶葉罐藏3萬男子慘了

關鍵字：

桃園男吸毒攔阻公車緩起訴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林俊傑確診新冠！

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

獨／具俊曄在台只待60天原因曝！漏1文件處理中

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

快訊／總統家人爆確診　蔡英文即起隔離至4月14日暫停所有活動

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

日確診恐破1500例！陳時中曝「高峰時間點」

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

更多

最夯影音

更多
東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面