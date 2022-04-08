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「一中國一台灣是鐵的事實」　游錫堃悼彭明敏：盡早實現國家正常化

記者呂晏慈／台北報導

台灣民主前輩、前總統府資政彭明敏教授8日清晨與世長辭，享耆壽98歲。立法院長游錫堃引述《絕筆集》著作內文「一個中國一個台灣，早已是鐵一般的事實」表示，彭當年因這句話流亡海外，啟發了許多海外台灣人，成為黨外人士追求民主的重要支持力量，衷心期望大家能重新閱讀他以大半生的自由為代價寫成的「台灣人民自救運動宣言」，感謝彭前輩用他燦爛無悔的人生，為台灣寫下了這一頁。

▲▼彭明敏出席一邊一國行動黨成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲彭明敏。（資料照／記者李毓康攝）

游錫堃表示，今晨接到彭明敏前輩的噩耗，感到非常不捨，那是一種深刻的哀傷，繼2020年7月前總統李登輝過世後，不到兩年之間，又失去了一位台灣國家正常化的先驅彭明敏前輩。

「我在辦公桌前工作時，常常一眼就能直挺站立著的《絕筆集》一書，正如著作者彭前輩高大、挺直腰桿對抗威權的身影」，游錫堃表示，1964年9月20日，時任台大政治系教授的彭前輩在「台灣人民自救運動宣言」開宗明義寫道：「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實！」在戒嚴時期軍事統治白色恐怖時期，彭因此被蔣氏政權判刑8年，最終流亡海外，對照58年後的今天，這句「一個中國，一個台灣，早已是鐵一般的事實！」確實是全球認知的鐵錚錚的事實。

游錫堃說，當時，他年僅16歲，在那個台灣人民被剝奪言論、出版、講學等自由的年代，彭前輩的宣言不但被查禁，也沒有機會被人們讀到，彭前輩流亡海外後，他的真知灼見宛如一盞明燈，啟發了許多海外台灣人，慢慢地擴散開來。跟彭前輩一樣的「黑名單人士」們流著淚，唱著昨日甫過世的台語歌手文夏先生的「媽媽請你也保重」，在海外以行動實踐台灣的民主運動。而這股海外台灣人的凝聚力，也成了1970、1980年代台灣的黨外人士追求民主的重要支持力量。1986年民進黨能夠衝破黨禁，逼使蔣氏政權在1987年解除戒嚴，相信有很多的理想與信念也都得自他的啟示。

游錫堃談及，當年的彭前輩為了呼籲台灣人覺醒、為台灣人爭取公義和民主，不顧生死、拋下原可有的大好前途，捐棄了大半歲月流亡海外，但他不喊苦、不畏懼，挺直腰桿、不屈不撓，為了台灣，他都心甘情願。直到1992年台灣民主化伊始，彭前輩才終於獲准回到母親土地的懷抱。1996年他甚至受邀為民主進步黨披上戰袍，為台灣首度總統直選打下光榮的一役。或許也是某種程度實踐了他當初的理想。

游錫堃表示，2020年5月，台灣制憲基金會的民調表示，有高達9成的民眾支持台灣應該朝向一個「正常國家」發展。此刻重讀彭前輩在58年前提出的「台灣人民自救運動宣言」，通篇都能看見台灣人「追求國家正常化」的立論。民進黨是直到2007年9月30日才通過了《正常國家決議文》，點出台灣有「國際關係、憲政體制、國家認同、社會公義、政黨競爭」等五大不正常；要導正這些不正常的現象，就是要推動正名、制憲、入聯，才能讓台灣成為一個正常國家。

「在民主化的2007年時，民進黨即因此飽受批判了；更何況1964年的彭前輩以一介學者的良心，在戒嚴體制下擘畫出台灣的藍圖，如實陳述台灣的五大不正常狀況後，列舉出可行的解決方案，是經受了多大的決心、承擔、摧折與煎熬呢？」游錫堃感慨說，所幸這些年來，許多先賢與前輩的努力下，台灣國家正常化的腳步已經往前邁進了大步。

游錫堃表示，彭前輩《絕筆集》一語成讖，成了他的絕筆。在哀痛彭前輩仙逝的此刻，衷心期望大家能重新閱讀他以大半生的自由為代價寫成的「台灣人民自救運動宣言」。感謝彭前輩用他燦爛無悔的人生，為台灣寫下了這一頁。現在彭明敏前輩在天上看顧著台灣，要帶著民主先賢們的叮嚀與期待，盡早實現國家正常化的目標。

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