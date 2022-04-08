快訊／增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增384例本土病例，再創今年新高。病例分佈17縣市，其中新北增加146例最多，其次為高雄58例、台北54例。基隆、桃園疫情未歇，也分別有31例、25例；花蓮也有24人確診。但值得慶幸的是，今日未新增重症或死亡。

指揮中心表示，今日新增之384例本土病例，為187例男性、197例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月27日至4月8日，其中包含185例為無症狀感染。個案分佈為新北市(146例)，高雄市(58例)，臺北市(54例)，基隆市(31例)，桃園市(25例)，花蓮縣(24例)，新竹縣(9例)，新竹市(8例)，屏東縣(7例)，宜蘭縣及台南市(各5例)，台中市(4例)，雲林縣(3例)，苗栗縣(2例)，嘉義市、彰化縣及台東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

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指揮中心統計，截至目前國內累計7,269,750例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,243,042例排除)，其中26,263例確診，分別為8,498例境外移入，17,711例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計139例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。