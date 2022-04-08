台東+1！宜陽艦確診者設籍台東　染疫期間無縣內足跡

▲台東縣8日確診加1。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣8日本土確診案及南部確診案至縣內足跡各有1例。台東縣衛生局說明，台東縣8日的確診個案為1位20多歲男性，服役於高雄為宜陽艦軍人Ct值16，經疫調可傳染期無縣內足跡，請民眾勿過度恐慌。

另一南部確診個案，於清明連假4月3至5日前往花蓮遊玩，3日前往花蓮途中行經東河外帶包子，及5日返回南部時外帶藍蜻蜓至車上食用，2項足跡都為短暫外帶飲食，未有駐留，相關確診個案足跡已由環保局安排進行戶外消毒，請鄉親安心。

台東縣長饒慶鈴呼籲，與確診個案足跡重疊民眾如未匡列為居家隔離或自主健康管理者，請務必做好14天自我健康監測如有症狀勿拖延應儘速就醫，就醫時勿搭乘大眾運輸工具，如就醫採檢後確實待在家中等待報告。

此外，台東縣政府也補充說明，目前台東縣停課標準為學校師生的同住家人有確診個案，該校預防性停課1天，實施全面清消，採線上教學。如學校師生有1人確診，該校停課10天，後續將依照中央公布最新停課標準滾動檢討修正。

饒慶鈴感謝所有在第一線的防疫人員，以及每一位居家隔離者、自主健康管理的配合，都有做好個人自主管理，也提醒鄉親防疫需大家共同遵守才可避免疫情擴散，請大家持續做好個人防疫工作，外出時應遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩並保持安全社交距離，隨時落實自我健康管理，保護自己也保護家人。