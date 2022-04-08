樹林「免費停車位」底加！他爽停一週後　愛車「被Fxxk」慘況曝

記者陳雕文／新北報導

合法停車錯了嗎…新北市樹林區一名男子在東華街轉角發現一處未畫線又不用收費的停車位，他喜孜孜將愛車停好，過了一星期，突然接到警方的通知，「你的車出事了」男子趕緊到場察看，發現愛車遭人噴綠漆，上面還有英文髒話的字樣，他氣急敗壞提告並將車開去重新烤漆，警方循線逮到凶手，全案依法偵辦。

▲▼長期停在免費車格，遭附近住戶忌妒噴漆。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，民眾看到該車被噴漆破壞，好心拍照PO上臉書社團【樹林人】說，「這位車主，您的愛車從3月底就停在東榮街與東華街轉角已久…現在都已經變成這個樣子了耶！」網巡警方看到，通知48歲許姓車主，他發現愛車被破壞，7日晚間火大報案提告。

▲民眾看到車輛被噴漆，拍照PO網。（圖／翻攝自臉書【樹林人】）

警方根據路口監視器，很快就找到犯案的50歲賴姓男子，他說，許男的車輛長期佔用該位子，害他沒得停，在強大忌妒心的驅使下，5日晚間拿出罐綠色噴漆，先將許男的車牌噴滿，再朝其車身、車窗噴上英文髒話「FUCK」。

警方表示，賴、許兩人互不相識，賴男因忌妒許男停到好位置而犯案，訊後依毀損罪送新北地檢偵辦。在此提醒民眾勿因一時情緒而造成他人財產損失，否則將面臨更多法律責任。

▲▼警方循線逮到作案的凶手，從監視器畫面可見，他拿漆先噴車牌再噴車門。（圖／記者陳雕文翻攝）