日確診可能破1500例！陳時中鬆口「高峰時間點」　一張表看懂

記者曾筠淇／綜合報導

國內疫情再起，昨（7）日本土病例一口氣新增382例，4月目前已累計1459例。對此，外界相當關心疫情高點究竟在何時？指揮官陳時中昨日就根據國外的傳染趨勢推估，「未來一兩個月，是我們在對抗疫情要特別小心的時候」，而最高病例數可能會大於1500例。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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疫情高峰在何時？

外界相當關心疫情高點在何時？陳時中昨天在記者會上，秀出「COVID-19每十萬人口發生率比較表」，透露其實高峰在何時，真的不太容易估算，不過從其他國家來觀察，高峰多落在1個月至2個月之間。

陳時中進一步說明，以台灣來看，目前發生率是每10萬人有1.1人確診，現在曲線幾乎還是平的，與國外幾乎無法相比。接著看到韓國，從1月9日開始爆發，經歷兩個多月，3月30日左右到達高點；紐西蘭是從2月中走到3月中；香港則速度較快，從2月初期開始，於3月初到達高點。

根據國外經驗來看，陳時中才推算出1至2個月，不過也很難有精確的答案，只能說「給大家做參考，未來1、2個月，是我們在對抗疫情要特別小心的時候」，現在已經無法期待疫情不起來。

▲COVID-19每十萬人口發生率比較表。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

單日確診數最高增加多少例？

針對單日確診1500例就啟動「清症在宅隔離」的措施，昨有記者提問，1500例是否就是高峰？陳時中對此表示，1500人指的是醫療資源能夠承受的量，並不是高峰，「高峰可能還要更多。」

「清症在宅隔離」的1500人如何計算？

針對1500例是如何推算？陳時中也解釋，這是以現有病房、集檢所（集中檢疫所）能承受的量來計算的，如果超過這個量，就只好在家裡做居家照顧。

陳時中表示，6日的專責病房有3854床，目前已陸續開到4311床；中央集檢所6372床；地方加強型防疫旅館530床，加起來約莫1萬1000床，每人平均住10天，也就是每天可收1100人。

陳時中繼續說道，現在有要求每個縣市地方加強型防疫旅館要再加開至少50床，每萬人要再加開2床，2300萬人粗估是4600床，加起來就是1萬5000多床，因此每人平均住10天，1500人還收得進來，超過則吃緊，不過數字還是會變動，專責病房會再約略增加一些。

▲COVID-19醫療資源統計表。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

「輕症在家照護」符合對象為何？

台大醫院院長吳明賢分享：

1、沒有症狀



2、年齡小於65歲



3、慢性病不嚴重者

符合上述3條件，中重症相關風險低，且這些族群一部分人已經完成2劑甚至3劑疫苗接種，若追加劑覆蓋率達八成，即便染疫，可能也會像一般感冒，相對沒那麼緊張。此外，陳時中昨表示，相關指引修訂中，預計下週指揮中心會議定案，另也會徵求地方政府意願、採縣市試辦。

值得一提的是，此計畫預計由新北市先試行。陳時中透露，因為新北市長侯友宜表達有意願，且新北醫療與疫情都比較吃緊狀態，試辦後有問題可以討論；他也說，如果有其他縣市有興趣，會選擇整個社經情況不一樣，更多樣性試辦點他也不反對，但這需要社區的溝通。

目前最新的居家隔離規定？

指揮中心表示，居家隔離天數及入境者居家檢疫天數為10天，期滿後執行7天自主健康管理，最新居家隔離規定如下：

1、居家隔離維持以「1人1室」（含單獨房間及衛浴）為原則。

2、 若能遵守居家隔離相關規定，且每次使用浴廁後能適當清消，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間隔離。

3、若家戶中所有同住者皆為隔離者，可同戶隔離。

4、入境者於檢疫期間轉為隔離身分者，以在原檢疫地點隔離至期滿為原則，惟為降低風險，建議不適用前述1至3項規範。

▼4月6日起放寬居家隔離措施。（圖／指揮中心提供）