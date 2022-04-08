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土城刑警帶酒店妹同遊染疫！調查結果出爐　她「另一身分」曝光

▲▼有確診者曾到兒童新樂園，兒童新樂園深夜緊急清消。（圖／北捷提供）

▲有確診者曾到兒童新樂園，兒童新樂園深夜緊急清消。（圖／北捷提供）

記者陳雕文／新北報導

疫情越演越烈…新北市土城警分局一名偵查佐於3日與女性友人到台北新兒童樂園玩，6日晚間採檢確診，據台北市衛生局公布的足跡來看，確診女性友人疑似是制服酒店小姐。對此，土城分局回應，確診警於3月底在夜店與該女認識，她自稱大體化妝師，本月3日兩人出遊，女子仍自稱是殯葬業者。

土城分局表示，王姓偵查佐於4月3日與確診者接觸後，至4月5日被通知隔離期間，僅於4月4日21時至5日上午9時至該隊輪值，4月5日自行使用家用快篩檢測為陰性，4月6日上午前往土城醫院做PCR檢測，於20時30分衛生所通知其確診。

▲▼消毒。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲土城分局進行大規模清消，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

土城分局說明，為避免疫情擴散，針對與王員同時段上班人員，擴大匡列19名員警，6日前往醫院進行PCR檢驗，PCR檢測結果均為陰性。並立即啟動警安關懷小組，運用line群組早晚關心居隔及確診同仁的身心健康狀況，適時給予同仁必要之協助，降低因本次事件所引發之焦慮恐慌。

土城分局補充說，有立即成立應變小組召開會議，除了實施最高規格的清消作業外，外勤單位即刻起亦實施分組分流，各分組以人員不接觸、交接落實清消為原則，另內勤單位亦啟動實施居家上班等防疫機制，以確保同仁安全健康。

據了解，北市衛生局曾表示，案25006曾在本月3日有兒童新樂園足跡，且該名確診者從1日至3日每天都有林森北路某酒店的足跡，前兩天甚至還從晚間8時30分至凌晨7時都待在酒吧內，疑似是工作人員。而該酒店是位於中山區林森北路的制服店。

▲▼消毒。（圖／記者陳雕文翻攝）

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