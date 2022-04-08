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張淑晶堵糞管還罵房客破壞房屋　再遭判刑5年半定讞

▲▼張淑晶入監執行。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲張淑晶入監執行。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因犯下偽造文書罪遭判刑8月定讞，終於入獄服刑。而她先前在新北市出租房屋時，房客反映糞管堵住，她沒立刻解決還大罵房客破壞房屋，強取費用，最後遭房客控告詐欺、恐嚇等罪，一二審均將她判刑5年6月，案經上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被害房客上PTT貼文怒控遭張女坑殺的過程，引起大批被害人回應。檢方介入偵辦，發現她在出租房屋過程中，除了隱匿租約不利條款、帶看非租屋房等方式，誘騙房客簽約；等發生糾紛後，她立即開口討違約金，不給錢她就提告，甚至以連帶保證人是共犯為由，一併誣告房客親友。檢方在2015年4月、9月，分2波起訴她。

本案為檢方第二度提起公訴的部分，當時檢方查出她低價承租新北市新莊、中和等地的房屋，重修隔間、裝潢後當起二房東，並對外宣稱全新裝潢、水泥隔間，但事實上卻是用劣質材料隔成套房，以月租9500元不等分租給學生、社會新鮮人、單親媽媽等人。但她在出租房屋過程中，除了隱匿租約不利條款、帶看非租屋房等方式，誘騙房客簽約；等發生糾紛後，又立即開口討違約金，不給錢她就提告，甚至以連帶保證人是共犯為由，一併誣告房客親友。本案經檢方調查後，共有56名被害人。一二審法院審理後，均針對此部分判刑5年6月，全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

至於檢方第一度提起公訴的部分，一審新北地院認定共78人受害，將她判刑8年2月，其中1年2月得易科罰金。上訴二審後，高院痛批她「無端發動司法偵查權...甚至對涉世尚淺之未成年人，亦以此手段壓迫，『耗費國家司法資源甚鉅』...『濫用司法』...『誣告之惡意，節節升高並且惡性重大』，自應從重論處。」高院二審加重改判9年8月，其中1年2月刑度得易科罰金42萬元，此部分先行定讞；另有期徒刑8年6月部分，目前仍在最高法院審理中。

而她目前在監服刑的案件，是因2014年7月間，她與合夥人向新北市范姓婦人承租3樓透天厝，但違反與屋主的承諾而動工隔間套房出租。屋主起訴要求張女返還，張女敗訴確定。案件強制執行期間，張女找了公司張姓員工以及其他房屋的租客，持3份假造的租賃契約書，在法院司法事務官點交時現身，謊稱具有租約；最後事務官寫下「本件承租人提出租賃契約書出租期均自103年9月22日於訴訟前承租關係，故今日無法點交」之公文書。張女因此被依照「使公務員登載不實罪」提起公訴，最後遭判刑8月定讞，並在去年10月間被捕，發監執行。

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