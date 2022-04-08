辦公室藏20公斤金條　史上最貪消防署長黃季敏二審判16年

▲前消防署長黃季敏涉貪，20公斤金條藏放在辦公室內。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前消防署長黃季敏，遭檢方查出在多件採購案收賄數千萬元，檢方在他家還搜出大批現金與金條，也在他轉任台塑集團副總的辦公室內，搜出20公斤金條、市價3千萬元。黃季敏一審遭判刑18年，案件上訴二審，高院8日將他重判16年、褫奪公權8年。可上訴。

黃季敏獲得前總統陳水扁提拔，在2002年時，就以50歲的資歷當上消防署長，政權輪替後，黃季敏仍獲得前總統馬英九留任。但2009年發生的88風災、高雄小林村滅村事件，當時黃季敏還坐鎮消防署，長達20多天沒有回家，體力透支遭送醫治療。88風災後他就退休，轉任台塑集團的副總經理職務，但卻被檢調單位查出相關弊案，成為目前唯一遭起訴、判刑的消防署長。

檢調單位查出，他在9件救難器材採購案收受賄賂2076萬元，又在救災衛星系統與指揮車整合平台標案上，圖利廠商1207萬元。檢調搜索時在他家和他的台塑副總辦公室，搜出時價3000萬元、近20公斤的金條，與400萬元現金，黃季敏因此被封為「史上最貪消防署長」。檢方甚至還查出他與時任主計總處主任秘書許碧蘭，有一段婚外情。檢方最後對黃季敏與他的胞兄黃文宙等人提起公訴，並對黃季敏求處無期徒刑。

一審法院審理後，黃文宙等多名被告認罪並繳回犯罪所得；而黃季敏則是在羈押1年後，獲得法院裁定5百萬元交保。一審法院最後認定他犯下14項《貪污治罪條例》罪名，2017年間重判有期徒刑18年、褫奪公權8年。

案經上訴，二審高等法院審理後，仍認定黃季敏犯下多個貪污罪名。全案於8日宣判，高院仍重判有期徒刑16年、褫奪公權8年，另外未扣案犯罪所得2066萬餘元，須追繳沒收抵償。其他被告也維持有罪，其中實踐大學副教授金力鵬，高院也將他重判有期徒刑11年、褫奪公權5年，犯罪所得570萬元也需追繳沒收抵償。