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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

葉文凌／運動場上的傷害是犯罪嗎

▲▼ 美國足球大聯盟因新冠肺炎疫情，恐無法在5月恢復球季 。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動傷害從來就是意料之內，很難被認定為犯罪行為。 （圖／達志影像／美聯社）

若是有人在街上打你拐子，你沒打他、K他，已是聖人。至於把他告到死，那是一定要的。但是在籃球場上，被打拐子、被抓、被揑，似乎鮮有人引以為意。而在綜合武術競賽，血流滿面、手腳骨折、脫臼，乃至送院手術，也不是什麼稀罕事。拳王阿里在拳擊埸上是何等的不可一世，但二十年後，卻眼歪、口斜、口水流不止，這些又該算誰的責任？

運動時發生意外，結果球友被告，或者埸地的管理者被求償，歡樂變成悲劇，朋友成仇敵。犯罪是否成立，牽涉到客體、行為、法律定義等問題，但運動員更在意的是，如何快樂的運動，自己不受傷，別人也不會受到影響，這牽涉到以下幾個議題。

首先，要有完善的運動規則。基本上，現代運動項目的規定，大多十分詳細，甚至也將現代科技用於裁判上，如足球賽事已經將影像記錄作為判決的立即依據。因此，遵守規則是運動員的基本要求；反過來說，惡意違規，乃至造成對手重大傷病，被告大概也怨不了人。

其次，要有完善的比賽條件和埸所。現代賽事對埸地、燈光、風向、天氣、設施、護具等，均有要求，固然不同等級的賽事，要求會有所差異，但是基本的要求是不可妥協的，不可以省略現場的醫療人員，且AED也應該隨伺在側，以備不時之需。

另外，選手分級管理，小聯盟球員不可能直接打大聯盟，少棒也不可能直接打大專杯，這樣子傷害可以減少到最低。

在追求更快、更有力、更強的運動埸合裡，安全是不容易維持的。尤其拚到極致時，腎上腺素飆升，什麼規則、什麼裁判，既使被判違規，但被踢的人已經滿地打滾、被打斷鼻骨的人已血流不止，運動傷害從來就是意料之內，要求認定為犯罪行為，難矣！

運動時，調整好自己，要求人、事、時、地、物之合理配置。此外，更重要的是慎選對手，因為會有惡習的永遠是那一、兩個人，少接觸他們，就可大幅減少遭受運動傷害的機會。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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●葉文凌，醫師，台灣運動醫學會榮譽理事長，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場

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