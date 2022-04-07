退撫基金前2月虧損173.88億　馮世寬：應該找會投資的公司操作

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

公務人員退撫基金管理委員會日前公布基金操作績效，截至今年2月底，實際收益數為虧損新台幣173.88億元，收益率為負2.4%。對此，退輔會主委馮世寬7日表示，退撫基金是由考試院主管，他認為應該找一個會投資的公司操作，而不是讓公務員自己操作。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，2022年截至2月28日的基金運用情形，整體基金收益數為虧損173.88億元，期間實際收益率為負2.4%。其中，自行經營的固定收益為16.38億元，期間收益率0.71%；資本利得收益數虧損37.8億元，收益率負2.63%。

立法院外交及國防委員會7日邀請馮世寬報告業務概況，並備質詢。外界關切馮世寬開刀後的身體狀況，馮世寬會前受訪時向媒體表示，現在已經可以拿掉口罩了，身體現在恢復中，「你們放過我啦」。

馮世寬說明，退撫基金不是退輔會管的，應該是在考試院在幫退輔會管理，「我也覺得很奇怪，那麼多的錢，應該找一個會投資的公司幫我們操作，而不是我們公務員自己操作」。

馮世寬強調，自己不是批評，也不是不敢批評，而是真的要做選擇有效率的單位，來幫退輔會做這件事情，他只是覺得現在的單位沒有效益。

另外，美國國防安全合作署5日宣布最新一波對台軍售，將派遣專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助，預計總額為9500萬美元，卻遭質疑美國僅提供技術支援，宣傳效果大於實質意義。

對此，馮世寬則說，每個國家都有自己的利益，他認為這次的烏克蘭事件，大家應該有更新的反思跟反省，國防的議題自己要少著墨，因為他已經離開國防部，這麼多年都忙於別的事情，「真正研究這些都研究的很少，我怕我講的不中肯，我就答覆到這裡好不好」。

有關媒體追問，如果中國大陸真的攻打台灣，美國是否會介入制裁中國大陸，馮世寬則笑說，這題應該去問美國總統拜登。