近5年公務人員平均汰離率2.08% 　民航、國安、外交特考位居前3

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

公務人員保障暨培訓委員會31日表示，國家考試競爭激烈，金榜題名不代表就能成為公務人員，近5年公務人員考試訓練的整體平均汰離率達2.08%，共有1461人通過國考卻無法成為公務人員，其中又以民航特考21.54%、國安特考17.06%、外交特考7.42%，居汰離率排行榜前3名。

考試院31日召開院會，保訓會以「不適任公務人力汰離機制之分析－以考試錄取人員訓練為例」為題進行報告。保訓會主委郝培芝指出，考試錄取人員訓練期間為公務人力進用之關鍵「守門期」，用人機關除應積極培訓考試錄取人員，更應主動勇於將不適任人員汰離。

郝培芝說明，以民航特考為例，因飛航管制涉及人民重大生命財產安全，受訓人員訓練期滿前須具備多工業務處理及應變能力，用人機關須以嚴謹的標準進行考核，沒有妥協的空間。

郝培芝指出，各用人機關規劃訓練時，應做好淘汰不適任錄取人員的準備，保訓會也將完善訓練法規內涵，加強宣導並協助機關踐行法定程序，讓真正不適任的人合法合理汰離。

郝培芝也說，即使訓練期滿成績及格，各用人機關仍有6個月的試用考核期，如果工作表現不如預期，仍能以解職的方式淘汰，為國家新進公務人力素質把關。

考試院長黃榮村及與會考試委員表示，考試院為國家人力資源部門，考試院各部會都應加強與用人機關合作，落實用人機關積極參與選才機制，讓優秀人才進入公部門服務。

黃榮村強調，我國從公務人員考試、考試錄取人員訓練、公務人員試用期到正式任用，均設有汰離機制，唯有透過嚴謹的篩選過程，考、訓、用緊密結合，才能確保國家公務人力素質，提升政府施政效能。