北護大再增2學生確診！全校遠距教學延後到4／13

▲北護大新增2學生確診，遠距教學延長到4月13日。（圖／摘自北護大網站）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續升溫，校園確診案例也連環爆，位於台北市北投區的國立台北護理健康大學（北護大），昨天先傳出一名學生確診，校方先公告從昨晚起到4月12日晚上採取遠距教學，但因又新增2名學生確診，而學生最後到校日為4月3日，故校方今天（7日）宣布，遠距教學延後到4月13日，若無新增個案，4月14日才開始實體上課。

本土疫情持續升溫，今天（7日）暴增382例本土病例再創今年單日新高紀錄，各級學校陸續爆發師生確診，根據教育部最新資料，受疫情影響，截至今早9時為止，全台共有14縣市、128所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小51校停課最多，其次為大專校院36校。

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台北市校園疫情同樣連環爆，根據台北市教育局統計，截至今早9時30分止，高中以下有停課20校，其中8校全校停課、部分班級停課為12校，影響師生計8345人。

▲北護大新增2學生確診，遠距教學延長到4月13日。（圖／摘自北護大網站）

而昨天就有一名學生確診的北護大，昨晚又新增2名學生確診，北護大主秘蘇義泰接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，昨晚接獲通知，又有兩名學生確診，等於共有3名學生確診，其中2名學生是4月2日與校外朋友聚會後確診，另一位則在校外確診，3名學生中，有1位住學校宿舍，2名住校外，所以校方也緊急對宿舍與校園內消毒，目前共有7名學生被匡列隔離中。

至於實體課程停課而採遠距教學的時間部分，蘇義泰表示，昨天先有一名學生確診時，故校方先公告，從昨晚6時起到12日22時30分，全校課程改遠距授課，實作與實習課程可以採取實體授課或依照各系規定辦理，但因為昨晚又新增兩名學生確診，其中一名學生最後到校日為4月3日，依據規定要停課10天，所以遠距授課時間延長到4月13日，若疫情還有變化，則依照中央疫情指揮中心或教育部規定做滾動式調整。