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清明假期前後6天　台東全面性防疫清消大作戰

▲台東全面性防疫清消大作戰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東全面性防疫清消大作戰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

清明連假期間，台灣本土確診個案持續增多屢創新高，台東縣防疫消毒大隊在縣長饒慶鈴指示下，於清明連假前後共6天進行縣境各地全面清消作業，特別針對民生熱點、觀光景點、醫療院所、交通場站、夜市、公墓與納骨塔等場所279處加強清消。

同時也針對縣府所舉辦電音活動場所台東轉運站後方草地，於事前、事後採取全面性清消作業，提高平時消毒頻率，並配合衛生主管機關防疫疫調，對於確診者足跡進行環境消毒。

縣長饒慶鈴表示，清明4天連假台東湧入返鄉掃墓及遊客人潮，守護台東的環境安全是重要的工作，為讓返鄉縣民及觀光人潮能享有一個安心好環境的假期，除了加強各項防疫措施，台東縣防疫消毒大隊所有清消人員也努力堅守崗位不鬆懈，守護全縣環境安全，也希望民眾及各場所管理單位一起落實居家社區、各場所內部環境清消，除了縣府團隊全力備戰外，還要靠大家共同努力注意防疫，才能安心居家。

環保局指出，台東縣內各公所清潔隊除平時排定進行環境清理工作外，特別安排於清明連假前後共6天進行全面性清消作業，另外對於確診者足跡包含校區亦派員進行環境清消，讓鄉民及遊客有安全性的環境。

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