確保75+長者行車安全　埔榮醫院提供高齡駕駛認知功能測驗

▲埔榮醫院為大埔里地區高齡且須駕駛者提供「高齡駕駛認知功能測驗服務」（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

隨著人口老化的影響和社會經濟條件的配合，高齡駕駛者也持續增加，然而近年國內失智患者也有好發的情況，致使高齡駕駛者的交通事故不斷成長，高齡者用路安全愈顯重要；台中榮總埔里分院指出，每周一至五都為大埔里地區高齡且須駕駛者提供「高齡駕駛認知功能測驗服務」，以確保銀髮族駕車時的自身和他人用路安全。

公路總局參考日本作法，委託台灣精神醫學會研究及「認知功能測驗」，規劃於換照時施以簡易的認知功能測驗，檢測駕駛人對時間及空間的正確認知能力、近程記憶思考之能力、判斷力並用能力等，並自106年7月1日起實施高齡者駕照管理制度，提醒高齡駕駛人自我檢視身心狀況是否影響行車安全，也評估排除不適合上路者、維護高齡者自身及其他用路人之交通安全。

埔榮醫院指出，據111年3月份南投縣政府人口統計資料，目前75歲以上之長者人口數佔約8%；在以汽、機車交通為中心的現代生活中，「駕駛」可滿足個人日常實際需求的期望，對大多數高齡者仍然至關重要，若失去駕駛的權利可謂為大災難。

院方提醒，無論長輩們仍在駕駛、有限制地駕駛，還是必須完全放棄駕駛的狀態，若他人發現其車上有新的痕跡和刮痕、駕駛習慣發生重大變化、看不清楚道路標誌等情況，都是高危駕駛警訊，應特別留意關心陪伴，協助他們尋找共乘汽車或其他大眾交通等替代性的交通方案，讓銀髮族群在身體老化階段，也能享有安全照護。

院方指出，高齡駕駛認知功能測驗服務」時間為每週一至五上午8時至11時、中午1時30分至下午4時30分（遇國定例假日或公告停班停課則暫停服務）；地點為院本部一樓體檢室，洽詢電話（049）2990833轉分機3861（體檢室）；需攜帶本人最近2年內拍攝之一吋光面、素色背景、脫帽五官清晰正面半身彩色相片一張，身分證、健保卡，以及符合規定之矯正後眼鏡到院受檢。