　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勞動節恐沒火車搭！台鐵「萬人要休假」衝擊疏運　因應方案出爐

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵員工醞釀勞動節休假，恐衝擊疏運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵基層不滿交通部強行闖關送審公司化條例草案，兩大工會均響應五一勞動節依法休假的抗爭活動，目前已有九成、約1350名司機員參與連署，另外列車長、維修員、道班員工等都響應，估有上萬人休假將衝擊疏運。交通部表示，若成真將啟動公路運輸，預計本月中公布因應方案細節。

台鐵企業工會表示，已有九成、約1350名司機員參與連署。台鐵產工秘書長魏豫綾表示，目前參與連署休假的職種包括運、工、機、電四處，如列車長、駕駛員、機車維修員、軌道道班員工、電務號誌檢修員、站務員售票員等，通常下個月的班表都是當月最後一周才會開始安排，不過台鐵這幾天已要求基層安排五月班表，針對五一勞動節有劃休的同仁，長官有稍微關心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長王國材表示，下周就會與工會同仁面對面溝通，希望能消除歧見，不要走到依法休假這一步，若真的上萬人休假，台鐵將啟動公路運輸，透過公路總局協調全國遊覽車載運旅客。

王國材表示，「如果真有那天，我們也準備好了，但會傷害到所有使用台鐵的消費者」，交通部預計本月中公布因應方式。立委洪孟楷也強調「不要失信於民」，王則回應「這句話也要跟工會講」。

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
快訊／25年來首見！美眾議長裴洛西擬訪台　時間點曝
丁小芹要出獄了！　重獲自由時間點曝
高雄機車衝人行道有多扯？阿伯罰站30秒影片　網看傻
快訊／東南水泥工安意外害停駛！雙鐵「求償7863萬」
《全明星》女星破尺度解放！　身後「泳池男」是大咖歌手
6縣市破百！最新本土病例分布地圖曝　新北585例最多
雙北重回Omicron重點疫區！醫見1點憂心：台北特別嚴重
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

位於稻田中的阿立母！深入吉貝耍部落尋傳統西拉雅文化

勞動節恐沒火車搭！台鐵「萬人要休假」衝擊疏運　因應方案出爐

遠足必備！「童年神級糖果」當年才7元　一票人陷回憶：糖粉是精華

快訊／東南水泥工安意外害停駛！雙鐵「求償7863萬」

太魯閣出軌一年後　台鐵「違反職安法」件數破21件創新高！

入境檢疫天縮短滿月！何時減少為7天？　陳時中：觀察期至4／17

不斷更新／單日爆82學生確診　全台14縣市128校停課防疫

防疫「加嚴加密」　台中50校4月底前禁止校外教學、畢業旅行

校園疫情延燒14縣市　全台128所園校停課

勞動節台鐵萬人擬休假！交長祝「五一快樂，但民眾會不太快樂」

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

安孝燮床戲「搬運金世正3次」XD　狂吻後脫襯衫床咚...大結局太甜！

今日決戰！打龜號零四測試10點登場　風車大道湧人潮見證歷紀錄

天竺鼠張眼睡覺下秒慘摔跤！　在地上「魔性翻滾」嚇壞室友

位於稻田中的阿立母！深入吉貝耍部落尋傳統西拉雅文化

勞動節恐沒火車搭！台鐵「萬人要休假」衝擊疏運　因應方案出爐

遠足必備！「童年神級糖果」當年才7元　一票人陷回憶：糖粉是精華

快訊／東南水泥工安意外害停駛！雙鐵「求償7863萬」

太魯閣出軌一年後　台鐵「違反職安法」件數破21件創新高！

入境檢疫天縮短滿月！何時減少為7天？　陳時中：觀察期至4／17

不斷更新／單日爆82學生確診　全台14縣市128校停課防疫

防疫「加嚴加密」　台中50校4月底前禁止校外教學、畢業旅行

校園疫情延燒14縣市　全台128所園校停課

勞動節台鐵萬人擬休假！交長祝「五一快樂，但民眾會不太快樂」

方文山入行百首創作沒人要！結果賣出的第一首紅了20年

漢堡夾兩塊厚牛胸！藏身高雄民宿煙燻烤肉店　大口啃豬肋排超過癮

跟著高雄與台積電的護航　贏得財富與生活兼具的人生！

位於稻田中的阿立母！深入吉貝耍部落尋傳統西拉雅文化

瘋電影／餐廳失控夜　聖誕夜的餐廳瘋狂崩潰中

陸疫情升溫民眾「被封控」房貸還款難　各間銀行申請延期政策不一

快訊／25年來首見！美眾議長裴洛西擬訪台　王定宇曝：最快本周末

勞動節恐沒火車搭！台鐵「萬人要休假」衝擊疏運　因應方案出爐

上海日增本土19982例　蘇浙兩省「提供6萬隔離房」安置暴增病患

三強鼎立誰勝出？　民進黨屏東初選民調結果今揭曉

超胸女完勝現任！前男友死盯壯觀巨球　％％興奮爆表關鍵曝

生活熱門新聞

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

不斷更新／單日爆82學生確診　全台14縣市128校停課防疫

今年第一颱「馬勒卡」今晚形成　大迴轉路徑曝

百元火鍋霸主出爐！老饕狂推3家神店

確診者「台北便服酒店」待4天！吃拉麵射飛鏢

即／中正大學1學生確診　全棟消毒

男踏墓碑扮尿尿小童　舉一根狂噴

不斷更新／全台13縣市122校今停課防疫

即／台中+3！逢甲大學生居隔「陰轉陽」

有這5種痣恐奪命！　醫曝「ABCDE辨識法」

日解除106國入境禁令　台灣人何時能去旅遊？前台大醫解答

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

3星座容易惹禍上身！第2名「兩邊得罪，傷到自己」

雙北再成重點疫區！醫憂：滲漏在台北特別嚴重

更多熱門

相關新聞

太魯閣案後　台鐵違法件數創新高

太魯閣案後　台鐵違法件數創新高

交通部擬定台鐵公司化條例草案送交立法院審查，立委陳椒華表示，從去年太魯閣出軌事故至今，台鐵違反職安法件數高達21件，達到歷年違法最高峰，去年交通部承諾責成台鐵局加重廠商罰責，現在也跳票，此外，台鐵買了不少新車，卻仍大小事故不斷，建議「停止審查後續公司化法案」。

勞動節台鐵萬人休假！交長回應了

勞動節台鐵萬人休假！交長回應了

台鐵驚傳事故！鐵軌撞狗「機動車故障」

台鐵驚傳事故！鐵軌撞狗「機動車故障」

台鐵基層要休假　勞動節疏運受阻

台鐵基層要休假　勞動節疏運受阻

EMU900列車「防墜板」行駛中快噴飛　台鐵：將全數換新

EMU900列車「防墜板」行駛中快噴飛　台鐵：將全數換新

關鍵字：

台鐵公司化勞動節

讀者迴響

熱門新聞

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

Land Rover違停　消防車直接撞開

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

身分證中2碼免費卜卜蜆鍋吃到飽

快訊／台61爆嚴重車禍！曳引車頭卡「T霸看板」變形翻車

警察上酒店　鄉民譏：拿生命喝酒拼升官

外星人找人類做愛　美機密文件曝光

墾丁租機車出遊！他騎10公里見胎紋全消失

羅智強激動拍桌！還原3小時通話內容

小S節目傳回南韓「她自爆夜店幽會韓男團」　韓網瘋猜：廁所那位

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

周曉涵跟緋聞男友「床上雙人運動」！　發聲認PO影片

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面