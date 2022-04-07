勞動節恐沒火車搭！台鐵「萬人要休假」衝擊疏運　因應方案出爐

▲台鐵員工醞釀勞動節休假，恐衝擊疏運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵基層不滿交通部強行闖關送審公司化條例草案，兩大工會均響應五一勞動節依法休假的抗爭活動，目前已有九成、約1350名司機員參與連署，另外列車長、維修員、道班員工等都響應，估有上萬人休假將衝擊疏運。交通部表示，若成真將啟動公路運輸，預計本月中公布因應方案細節。

台鐵企業工會表示，已有九成、約1350名司機員參與連署。台鐵產工秘書長魏豫綾表示，目前參與連署休假的職種包括運、工、機、電四處，如列車長、駕駛員、機車維修員、軌道道班員工、電務號誌檢修員、站務員售票員等，通常下個月的班表都是當月最後一周才會開始安排，不過台鐵這幾天已要求基層安排五月班表，針對五一勞動節有劃休的同仁，長官有稍微關心。

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交通部長王國材表示，下周就會與工會同仁面對面溝通，希望能消除歧見，不要走到依法休假這一步，若真的上萬人休假，台鐵將啟動公路運輸，透過公路總局協調全國遊覽車載運旅客。

王國材表示，「如果真有那天，我們也準備好了，但會傷害到所有使用台鐵的消費者」，交通部預計本月中公布因應方式。立委洪孟楷也強調「不要失信於民」，王則回應「這句話也要跟工會講」。