勞動節「台鐵千名基層要休假」！列車長、維修員、駕駛員全響應

▲台鐵員工五一勞動節將依法休假。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵基層不滿交通部擬定的台鐵公司化條例草案，正在連署於五一勞動節「依法休假」，目前已有上千名司機員響應抗爭，台鐵產業工會表示支持此活動，並且也已有上千位會員完成連署，屆時將號召會員一同上凱道參與勞動節遊行。

台鐵產工秘書長魏豫綾表示，目前參與連署休假的職種包括運、工、機、電四處，如列車長、駕駛員、機車維修員、軌道道班員工、電務號誌檢修員、站務員售票員等，除了休假，也希望大家一起上凱道，告訴社會大眾不是公司化就能確保安全。

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魏豫綾表示，通常下個月的班表都是當月最後一周才會開始安排，不過台鐵這幾天已要求基層安排五月班表，針對五一勞動節有劃休的同仁，長官有稍微關心，預計時間更近一點，台鐵可能會有更積極的作為。

台鐵產工表示，臺鐵局跟交通部倉促上架的公司設置條例，不僅無法保障安全，更可能將員工及旅客的安全與企業營利放在天平的兩端，細看設置條例內容，不斷強調資產、財務的分配，但即便裡面提到許多虧損該如何負擔或是員工的保障，聽在第一線基層的耳中，都彷彿空白支票。

▲台鐵員工不滿公司化條例。（圖／記者林敬旻攝）

有關安全的條文將修訂草案部分文字為「台鐵公司對於行車安全具關聯的核心業務，應確實依相關法令規定執行」，不僅規範事項空洞，更迴避了基層一直詬病的相關法令與現實作業不符問題。針對交通部長王國材保證不會同工不同酬，但具體方案都還沒出來，根本先射箭再畫靶。

產工表示，不是公司組織就不會發生工安事故，交通部一直將台鐵公司化與安全劃上等號，利用不轉型就無安全來混淆輿論視聽，監督失能和外包文化的問題卻被擱置。

交通部表示，有關臺鐵公司化條例草案及相關的子法，目前已在討論中。另立法院交通委員會明天已排定詢答，王國材部長將會仔細說明。另安全改革的落實一直是公司化最重要目標。

至於臺鐵員工將於5月1日發動休假不上班，交通部強調會持續溝通，希望可以理性討論。