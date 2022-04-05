「最美區間車」又出包！行駛中「防墜板」快噴飛　台鐵：全數換新

生活中心／台北報導

臉書粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」今天貼出一段影片，畫面中台鐵「最美區間車」EMU900型新車的「防墜板」在行駛中搖搖欲墜，看來幾乎快噴飛，非常危險。台鐵今天證實，類似情形已發生過2次，將要求車商檢討改善、全面更換新品。

「台灣便當管理局-附屬鐵路部」今天在臉書貼出一段4月1日拍攝的影片，並表示當天的3028次區間車在行駛過程中，可看出EMU900型新車的橡膠防墜板搖搖欲墜，快要噴飛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鐵EMU900區間車的防墜板（紅圈處）在行駛中搖搖欲墜。（圖／翻攝自Facebook／台灣便當管理局-附屬鐵路部）



對此，台鐵局回應，有關EMU900型車廂與車廂間的橡膠防墜板有折裂情形，台鐵局已要求車商現代樂鐵公司檢討改善，經分析發現，該防墜板在列車高速行駛時受風壓影響搖動，因防墜板的固定裝置護力不足致折損，類似情形發生過2次，均立即更換新品，不影響原功能，也無斷裂噴飛的可能。

台鐵表示，為徹底根本改善此問題，車商已重新研製防墜板加固方式，後續新出廠車輛將在韓國原廠直接安裝新型加固裝置，已交車部份則待加固材料寄抵台灣後，由車商在台技術團隊針對現行已交車的20列新車全面更換。