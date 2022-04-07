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帥男友看電影放10次屁　妹子哭「臭到想分手」！網驚不妙

▲▼ 抓狂,憤怒,崩潰（圖／記者劉維榛攝）

▲男友狂放屁，讓原PO直呼差點窒息。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「男友臭到想分手！」一名女網友抱怨，近日男友放的屁特別臭，光看一部電影就能放10次屁，但最令原PO崩潰的是，想鑽進被子裡取暖，男友又放了無聲屁，讓她哀號「鑽進去差點原地往生！」文章引發討論，網友直言臭屁是個警訊，要男友趕快就醫檢查。

一名女網友在Dcard表示，最近萌念想與男友分手，原因讓她崩潰不已，「男友屁超多而且很臭」，兩人明明吃同樣的食物，偏偏只有男友會放臭屁，不僅如此，小倆口在家看一部電影，男友就可放10個屁，「那種感覺就像活在毒氣室裡！」

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原PO表示，目前加拿大很冷，平時睡覺習慣窩在被子取暖，結果「男友放了無聲屁在被子裡，我鑽進去差點原地往生，一開始還開玩笑說他很噁心，最近真的受不了，讓我很困擾。」

討拍文曝光後，底下網友卻急勸，「小心是腸胃病變的徵兆」、「同樣飲食習慣還會， 那可能大腸出問題要去檢查」、「我老公拉血，診斷出是大腸癌，回想當初其實早有徵兆，他拉血之前的一段時間放屁很臭，但是大部分的我們完全沒有聯想到是生病了」。

有苦主也分享類似經歷，「我男友之前也很常放很臭的屁，我是認真生氣加不能忍受到想分手，後來非常嚴厲的告訴男友，他現在放屁都會自動原離我或到廁所放」。

事後，原PO補充解釋，所幸男友這幾天放屁狀況改善很多，推測是便秘與吃到壞東西，並強調「（男友）很正常很帥，只是當下聞到煩躁，沒有真的要分手，也謝謝大家的關心！」

屁股,放屁。（圖／記者李佳蓉攝）

▲所幸男友臭屁有改善了！（示意圖／記者李佳蓉攝）

事實上，屁味能反映腸胃狀況，本站報導，中醫粉專《翰醫堂中醫診所》以圖文方式貼心提醒「這3種屁味要注意」，出現「臭魚腥味」，可能為消化道出血，若排便顏色為黑，請立刻就醫檢查；飄出「臭雞蛋味」，則為攝取過多肉類等蛋白質，用餐時應掌握不過多、不過快、不過急，並多吃蔬果3要點；一旦聞到「臭腐肉味」就要小心了，其常出現於晚期癌症者身上，恐為癌症腫瘤組織糜爛所產生的難聞廢氣，通常也會有嚴重脹氣，請盡速尋求專業治療。

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