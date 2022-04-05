「去找男友」台南女確診！黃偉哲較擔心女樂手個案：千人快來篩檢

▲台南確診+1，是女友到彰化找男友而確診。（圖／翻攝黃偉哲粉專）



網搜小組／劉維榛報導

台南今（5）日確診+1例！市長黃偉哲說明，確診者（案25000）去彰化找男友而染疫，因此研判不是在台南被感染的，也沒有相關足跡，目前病患收治在中部。不過，黃偉哲反而比較擔心，確診的薩克斯風女樂手（案24795）疫情，因病患沒有戴口罩演奏，希望足跡重疊的千名民眾趕快去篩檢。

黃偉哲指出，台南今日新增1名20多歲鹽水區女性確診個案25000，為彰化縣個案24999的女友。因案24999昨天快篩呈現陽性，兩人前往醫院進行PCR採檢，採檢報告陽性確診，Ct值29。經過疫調，案25000在4/3曾搭乘台鐵自強號172車次自新營前往彰化後，活動範圍幾乎都在外縣市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲案25000在台南沒有足跡。（圖／翻攝黃偉哲粉專）



不過最讓黃偉哲擔心的是，來自跨縣市的薩克斯風女樂手（案24795），已接種過3劑疫苗，但卻在4月3日出現喉嚨痛症狀，自行使用快篩試劑發現陽性反應，緊急送醫PCR採檢後確認為陽性確診，Ct值僅12.8。

對此，市府呼籲，曾與高雄市個案24795足跡重疊或相關者，估計有千人重疊，民眾趕緊持身分證、健保卡至本市開設的社區篩檢站篩檢。

▲薩克斯風女樂手足跡曝光。（圖／翻攝黃偉哲粉專）



►4/5開設篩檢站

一、4/3 17:30-20:30曾前往關廟區山西宮參加喜宴者

篩檢站資訊如下

時間：4/5 14:00-16:00（本日下午）

地點：關廟區山西宮（關廟區山西里正義街37號）

二、3/26 11:30曾至永康區桂田酒店國際會議廳參加喜宴者

篩檢站資訊如下

時間：4/ 5 14:00-16:30（本日下午）

地點：永康區衛生所(永康區文化路51號)篩檢

►4/6開設篩檢站

一、3/29 17:30曾至安平區玄饌餐廳參加美髮業春酒者

篩檢站資訊如下

時間：4/6 09:00-11:30

地點：至南區松柏育樂中心(南區南門路263號)篩檢

二、4/3 11:30-15:00 曾至安平區富霖餐廳參加喜宴者

篩檢站資訊如下

時間：4/6 09:00-11:30

地點：至南區松柏育樂中心(南區南門路263號)篩檢

三、3/26 15:30-17:00曾在安平區猛男咖啡與個案24795同時段用餐者、3/26 17:30曾至南區夏都城旅安平館參加足球協會活動者

篩檢站資訊如下

時間：4/6 13:30-16:00前往南區松柏育樂中心(南區南門路263號)