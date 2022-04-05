男友認「出軌女同事」她卻遭嗆　過來人淚曝被劈次數：浪費我時間

▲男友親口跟原PO承認出軌。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

一名女網友發文訴苦，從男友口中親耳聽到他承認出軌的事實，這已夠讓人崩潰，沒想到要男友打給出軌的小三，竟被小三直接回嗆，文章一出讓網友們都對她的遭遇感到不捨。

這名女網友在Dcard以「男友親口承認出軌」為題發文淚訴，男友昨天突然跟她坦承出軌一事，「我一整天已經快把眼淚哭乾了，他也一起抱著我哭，說不會再有這件事情發生了，說他自就是犯賤，那時候精蟲衝腦……。」

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雖然男友承諾不會再發生，但出軌的事實仍讓原PO崩潰表示，「我一閉上眼睛，就想像到男友跟那個女生的畫面，我到底要怎麼辦……。」

原PO說，男友出軌的對象是公司的女同事，而且知道原PO的存在。原PO在事發當下叫男友打電話給對方，沒想到對方竟直接嗆原PO「妳本身就是有問題他才會這樣子」。

▲原PO男友的小三直接嗆是原PO的問題。（圖／翻攝自Dcard）

原PO的遭遇讓網友紛紛留言表示，「有一就有二」、「分手吧！心理永遠有疙瘩折磨妳」、「犯賤男如果你還要回收就是犯賤了」、「他當然有可能改，但悔改機率非常低，我是不會賭啦，寧可找新的」、「裝睡的人叫不醒，還是分吧」。還有過來人分享經驗，「分啦，我被同一個劈了6次也是分啊，每次都哭著說沒有下次，有夠浪費我的時間」。