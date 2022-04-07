忘記鎖門！女友阿嬤撞見「運動ing」勸1句　老司機笑歪：懂玩

▲和女友壞壞忘記鎖門，老司機阿嬤2句話讓網友笑翻。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

阿嬤不愧是阿嬤！一位男網友5日晚上10點多在《Dcard》發文，說他在女友家，突然「性致一來」想壞壞，整個忘記鎖房門就算了，沒想到「運動」到一半，女友阿嬤突然開門，一開口就是老司機式發言，讓他整個傻眼。底下網友紛紛笑噴，「阿嬤懂玩」、「直接社死現場」、「超好笑！阿嬤很懂。」

這位匿名男網友以「就剛剛…」為題發文，說他在女友家的房間進行「床上運動」，事前忘記鎖女友的房門，結果運動到一半，女友的阿嬤突然開門。沒想到阿嬤見到兩人正在翻雲覆雨，不僅沒有趕快把門關上，還問「你們想要男的還是女的？」

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阿嬤接著又喚孫女的名字，並用台語說「妳艾叫聲啦！安ㄋㄟ您ㄤㄐㄧㄚˋㄟ送（妳要叫出來啦！這樣妳老公才會爽） 。」講完後，又丟下一句「不吵你們！」然後就瀟灑離開，留下傻眼的原PO，「我跟女友都懵了！只好草草結束，性致完全沒了！」

▲原PO事前沒鎖門。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，就有人笑呼，「通常阿嬤一知道，就不能放阿嬤出門了，不然整個里都會知道」、「沒事啦！被開過一次門，就會記得鎖了」、「意思是妳要出聲，阿嬤才不會誤闖！阿嬤用經驗分享巧妙化解社死現場」、「還好不是她老爸，不然你要上新聞了」、「50年過去後，女友變成了阿嬤，聽到孫女在房間跟男友%%%，依然開門講一樣的話，一代傳一代傳承下去」、「阿嬤什麼大風大浪沒見過。」

但也有網友提到1點，直勸原PO下次還是不要這樣比較好，「出去開個房間很難嗎」、「你怎麼敢在家人在的時候在女友家運動？這樣超尷尬欸！建議還是去開房間，或是租屋處比較好」、「為了不被打擾、還能盡情大叫，請去摩鐵。」