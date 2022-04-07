　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

忘記鎖門！女友阿嬤撞見「運動ing」勸1句　老司機笑歪：懂玩

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲和女友壞壞忘記鎖門，老司機阿嬤2句話讓網友笑翻。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

阿嬤不愧是阿嬤！一位男網友5日晚上10點多在《Dcard》發文，說他在女友家，突然「性致一來」想壞壞，整個忘記鎖房門就算了，沒想到「運動」到一半，女友阿嬤突然開門，一開口就是老司機式發言，讓他整個傻眼。底下網友紛紛笑噴，「阿嬤懂玩」、「直接社死現場」、「超好笑！阿嬤很懂。」

這位匿名男網友以「就剛剛…」為題發文，說他在女友家的房間進行「床上運動」，事前忘記鎖女友的房門，結果運動到一半，女友的阿嬤突然開門。沒想到阿嬤見到兩人正在翻雲覆雨，不僅沒有趕快把門關上，還問「你們想要男的還是女的？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿嬤接著又喚孫女的名字，並用台語說「妳艾叫聲啦！安ㄋㄟ您ㄤㄐㄧㄚˋㄟ送（妳要叫出來啦！這樣妳老公才會爽） 。」講完後，又丟下一句「不吵你們！」然後就瀟灑離開，留下傻眼的原PO，「我跟女友都懵了！只好草草結束，性致完全沒了！」

▲▼門，開門示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO事前沒鎖門。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，就有人笑呼，「通常阿嬤一知道，就不能放阿嬤出門了，不然整個里都會知道」、「沒事啦！被開過一次門，就會記得鎖了」、「意思是妳要出聲，阿嬤才不會誤闖！阿嬤用經驗分享巧妙化解社死現場」、「還好不是她老爸，不然你要上新聞了」、「50年過去後，女友變成了阿嬤，聽到孫女在房間跟男友%%%，依然開門講一樣的話，一代傳一代傳承下去」、「阿嬤什麼大風大浪沒見過。」

但也有網友提到1點，直勸原PO下次還是不要這樣比較好，「出去開個房間很難嗎」、「你怎麼敢在家人在的時候在女友家運動？這樣超尷尬欸！建議還是去開房間，或是租屋處比較好」、「為了不被打擾、還能盡情大叫，請去摩鐵。」

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
快訊／疫情走勢曝！陳時中示警：未來1~2個月到高點
快訊／台東曝確診足跡！　2飯店、公墓、釣魚場
快訊／本土疫情炸　陳時中：「3大情況」暫停疫調
快訊／指揮中心：輕症採檢完「一律回家等報告」
快訊／全台疫情爆發　桃園「20處足跡」曝光！
快訊／永豐銀萬華分行1行員確診！
快訊／高雄「3家娛樂場所」群聚狂燒！　已累計62確診
今一口氣飆531例！全場超淡定　曝「1數據炸了」才怕
快訊／本土382例「分佈17縣市」　新北111例最多
快訊／本土+382例「續創新高」！　境外149
LIVE／今確診總數破500！　陳時中最新說明
快訊／伴唱酒店老闆娘確診！　全店無實聯制
本土今+380　政府防疫「最經典金句」曝光
快訊／確診飆升！台股跳水狂跌343點摜破年線
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園八德區公所員工確診！快篩陰PCR採陽　189人急採檢

快訊／高雄+59　會館傳播鍊燒進酒店...「金芭黎」又見確診者

今爆382例本土　陳時中示警疫情走勢：未來1~2個月到高點

台東今「嘉玲」但有確診者足跡　2飯店、公墓、釣魚場

LIVE／高雄今+59再創單日新高　陳其邁最新說明

網傳新冠疫苗副作用高達1千種　陳時中：假訊息「不要再轉傳」

本土疫情炸「疫調壓力大」　陳時中：3大情況暫停疫調

醫院檢驗人數爆增　指揮中心要求：輕症採檢完一律回家等報告

快訊／全台疫情爆發！　桃園最新「20處足跡」曝光

LIVE／桃園+27！鄭文燦最新說明

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

安孝燮床戲「搬運金世正3次」XD　狂吻後脫襯衫床咚...大結局太甜！

聽到關鍵字「走」變小白兔　激動法鬥助跑飛越超矮門檻

快訊／桃園八德區公所員工確診！快篩陰PCR採陽　189人急採檢

快訊／高雄+59　會館傳播鍊燒進酒店...「金芭黎」又見確診者

今爆382例本土　陳時中示警疫情走勢：未來1~2個月到高點

台東今「嘉玲」但有確診者足跡　2飯店、公墓、釣魚場

LIVE／高雄今+59再創單日新高　陳其邁最新說明

網傳新冠疫苗副作用高達1千種　陳時中：假訊息「不要再轉傳」

本土疫情炸「疫調壓力大」　陳時中：3大情況暫停疫調

醫院檢驗人數爆增　指揮中心要求：輕症採檢完一律回家等報告

快訊／全台疫情爆發！　桃園最新「20處足跡」曝光

LIVE／桃園+27！鄭文燦最新說明

快訊／桃園八德區公所員工確診！快篩陰PCR採陽　189人急採檢

快訊／高雄+59　會館傳播鍊燒進酒店...「金芭黎」又見確診者

中信金拍板4／11可居家辦公　拉高防疫！

今爆382例本土　陳時中示警疫情走勢：未來1~2個月到高點

嘉基64周年院慶活動　打造為愛傳承關懷延續

小S遭婆婆催生兒…嗆尪「欸是你精子問題」！　許雅鈞高EQ回答被讚爆

台東今「嘉玲」但有確診者足跡　2飯店、公墓、釣魚場

蘋果成為青少年首選　調查：僅13％選擇購買安卓

馮世寬質疑退撫基金績效不佳　銓敘部反批「對實務欠缺理解」

LIVE／高雄今+59再創單日新高　陳其邁最新說明

夜店上班籌錢圓夢卻心碎　說好的「渾圓巨胸」慘變高低奶

生活熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

不斷更新／14縣市128校大停課！陳時中：下週檢討標準

6縣市破百！　最新本土病例分布地圖曝

涼麵闆娘全裸激戰遭偷拍「關店搬走了」

128校停課！陳時中：規定太嚴格「下週檢討標準」

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

「沒有發病還到處表演」薩克斯風女樂手還原真相

有這5種痣恐奪命！　醫曝「ABCDE辨識法」

百元火鍋霸主出爐！老饕狂推3家神店

今年第一颱「馬勒卡」今晚形成　大迴轉路徑曝

確診者「台北便服酒店」待4天！吃拉麵射飛鏢

男踏墓碑扮尿尿小童　舉一根狂噴

更多熱門

相關新聞

霸道總裁很老哏？劇迷揭「2原因」姨母笑

霸道總裁很老哏？劇迷揭「2原因」姨母笑

「霸道總裁愛上我」的劇情雖看似老掉牙，但仍舊受到許多人喜愛，對此，便有女網友不禁好奇詢問，為什麼霸道總裁的劇情總有不少人買單呢？貼文曝光後，底下網友一面倒點出2原因，直喊真的很好看！

姐弟戀半年！男友以為她才30歲　網見實際年齡驚呆

姐弟戀半年！男友以為她才30歲　網見實際年齡驚呆

「真的幫我存紅包錢」！下秒媽媽吐1句　感動全沒了

「真的幫我存紅包錢」！下秒媽媽吐1句　感動全沒了

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

月領7萬「要陪主管朋友喝酒」　OL崩潰：他像皇上

月領7萬「要陪主管朋友喝酒」　OL崩潰：他像皇上

關鍵字：

情侶女友男友阿嬤房門鎖門Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

Land Rover違停　消防車直接撞開

周曉涵跟緋聞男友「床上雙人運動」！　發聲認PO影片

校園師生染疫頻傳　北市規劃：4行政區淪陷「全市停課」

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面