吵架「踹中下體」　台中男發狂暴打女友！她聽損終生喪失嗅覺

▲台中情侶感情糾紛爭吵，女友不慎踢中男子下體，男子竟暴打女友至永久喪失嗅覺。（示意圖／123RF）

記者蔡怡萍／台中報導

劉姓男子與許姓女友因為感情問題大吵，過程中女友不慎踹到劉男下體，沒想到劉男因此勃然大怒，出手對女友掐頸、朝頭部猛烈毆打，女友因此腦震盪、多處瘀挫傷，甚至左耳聽力減損、嗅覺永久喪失，台中地院依照傷害致重傷罪，判劉男有期徒刑1年10月，得緩刑5年。

判決書指出，2018年9月間，住在台中的劉男與許姓女友發生爭執，直接就在路旁大打出手，劉男掐住許女脖子撞上路邊機車，許女反抗過程中踢到劉男生殖器部位，劉男因此大為惱火、下手更重，朝頭部猛力毆打，許女承受不住撞擊摔倒在地、撞擊地面，送醫後診斷出有頭部鈍傷、腦震盪，臉部及全身多處瘀挫傷，左耳聽力障礙，甚至嗅覺已達永久喪失、終身都將聞不到味道。

劉男於審理時坦承不諱，法院也檢視許女醫院驗傷報告，經核磁共振檢查後有「雙側嗅球不正常現象」，評估為永久無法回復，左耳聽力也有障礙，且認為雙方為男女朋友，只因為感情糾紛爭吵，在可預見後果的狀況下，一時情緒失控將女友毆打成傷，足以構成法定本刑最低3年以上的傷害致重傷罪。

但法院審理期間劉男已對許女道歉，許也同意給予改過自新的機會，雙方調解完畢，考量劉男動機、無前科，尚有悔悟之心、並非不可饒恕，台中地院依照傷害致重傷罪，最低3年的刑期給予減輕其刑，判1年10個月，並得緩刑5年，須參加法治教育3場，緩刑期間交付保護管束。