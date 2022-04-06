吳釗燮藉烏克蘭局勢嗆對岸　國台辦：「拙劣表演」台獨必覆滅

▲外交部長吳釗燮主持「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／北京報導

外交部部長吳釗燮1日下午在「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」隔空嗆對岸。大陸國台辦今（6）日做出回應，指吳釗燮的有關言論是「拙劣表演」，掩飾不了其分裂國家、出賣民族利益的嘴臉，逃脫不了「台獨」必然覆滅的宿命。

大陸國台辦發言人馬曉光今日指出，吳釗燮近日藉烏克蘭局勢對兩岸關係發表的言論，是民進黨當局蓄意利用鳥克蘭局勢上躥下跳，誤導台灣民眾和國際輿論，忽而煽動反中抗中，搖尾乞憐，表白自己作為外部勢力戰略棋子的價值，尋求所謂保護和支持；忽而炒作所謂大陸「軍事威脅」，色厲內荏地叫囂「戰爭論」，繼續裹挾綁架台灣民眾。

他認為，根本目的就是企圖把台灣問題國際化，為其謀「獨」挑釁張目，「吳釗燮之流的有關言論，就是上述圖謀的拙劣表演。」

馬曉光最後強調，「台灣是中國的一部分，中國必然統一，『台獨』分裂沒有出路。無論吳釗燮之流怎樣用民主自由當遮羞布，給自已塗脂抹粉，都掩飾不了其分裂國家、出賣民族利益的嘴臉，逃脫不了『台獨』必然覆滅的宿命。」

據早前報導，吳釗燮1日下午在「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」宣佈，賑濟烏克蘭專案在1個月內募集9.3億元，上月已分兩批提撥給波蘭等4國，將擴大捐贈斯洛伐克、捷克等5國家各100萬美元，目前台灣捐助歐洲國家金額已經高達2000萬美元，「一個多月來，烏克蘭人民奮勇抵抗侵略者的態度，不只讓世界感動，也更深深鼓舞台灣人民」

他在會上同時指出，台灣人民對烏克蘭表達的善心都是自動自發，不是對岸講的「利用他人災難」，也沒有額外的意圖，台灣一定要譴責俄羅斯，並加入國際社會制裁的行列，並隔空嗆大陸說，「只要中國不高興，就代表我們做對了。」