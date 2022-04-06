　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

吳釗燮藉烏克蘭局勢嗆對岸　國台辦：「拙劣表演」台獨必覆滅

▲外交部長吳釗燮主持「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮主持「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡儀潔／北京報導

外交部部長吳釗燮1日下午在「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」隔空嗆對岸。大陸國台辦今（6）日做出回應，指吳釗燮的有關言論是「拙劣表演」，掩飾不了其分裂國家、出賣民族利益的嘴臉，逃脫不了「台獨」必然覆滅的宿命。

大陸國台辦發言人馬曉光今日指出，吳釗燮近日藉烏克蘭局勢對兩岸關係發表的言論，是民進黨當局蓄意利用鳥克蘭局勢上躥下跳，誤導台灣民眾和國際輿論，忽而煽動反中抗中，搖尾乞憐，表白自己作為外部勢力戰略棋子的價值，尋求所謂保護和支持；忽而炒作所謂大陸「軍事威脅」，色厲內荏地叫囂「戰爭論」，繼續裹挾綁架台灣民眾。

他認為，根本目的就是企圖把台灣問題國際化，為其謀「獨」挑釁張目，「吳釗燮之流的有關言論，就是上述圖謀的拙劣表演。」

馬曉光最後強調，「台灣是中國的一部分，中國必然統一，『台獨』分裂沒有出路。無論吳釗燮之流怎樣用民主自由當遮羞布，給自已塗脂抹粉，都掩飾不了其分裂國家、出賣民族利益的嘴臉，逃脫不了『台獨』必然覆滅的宿命。」

據早前報導，吳釗燮1日下午在「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」宣佈，賑濟烏克蘭專案在1個月內募集9.3億元，上月已分兩批提撥給波蘭等4國，將擴大捐贈斯洛伐克、捷克等5國家各100萬美元，目前台灣捐助歐洲國家金額已經高達2000萬美元，「一個多月來，烏克蘭人民奮勇抵抗侵略者的態度，不只讓世界感動，也更深深鼓舞台灣人民」

他在會上同時指出，台灣人民對烏克蘭表達的善心都是自動自發，不是對岸講的「利用他人災難」，也沒有額外的意圖，台灣一定要譴責俄羅斯，並加入國際社會制裁的行列，並隔空嗆大陸說，「只要中國不高興，就代表我們做對了。」

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
快訊／「愛心篩檢」揪8確診！　基隆再增不明感染源
快訊／7-11店員1傳9！花蓮餐酒館恐怖群聚　衛生局嘆：夜晚
每天300例小菜一碟？　鄉民抖「全台陪雙北共存」
快訊／新北柔道生友人返彰化確診！　寶雅8足跡曝
快訊／北市免費PCR加開！　柯文哲宣布：明起每天上下午都可篩
快訊／舞蹈班傳播延燒！2媽媽確診　宜蘭戶外教學、畢旅暫停
高雄雅閣會館起底！5確診者來過　小姐素質佳「企二代最愛」
快訊／北市防疫新制！　鼓勵在家隔離、限縮匡列範圍
快訊／北市「6處確診足跡」！　內湖IKEA、健身工廠、萬年大
快訊／新竹市足跡曝！　全聯、夜市、湯姆熊入列
快訊／侯友宜示警：高峰期未到　無症狀者會越來越多
台南確診小六生參加台灣祭　女樂手匡列1498人結果出爐
快訊／Ct值11.6確診女足跡曝！　4天連假北港趴走
快訊／基隆新增23足跡！　廟口夜市、麥當勞、幼兒園
杰尼龜偷看廖老大直播！　不認輸回應了：笑死我
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吳釗燮藉烏克蘭局勢嗆對岸　國台辦：「拙劣表演」台獨必覆滅

公園「45萬天價牡丹」被偷走！ 萬人驚呆朝聖　內行揭真實價值

李家超請辭準備參選特首　港中聯辦：唯一人選，籲選委支持

林鄭月娥未能連任「死因」揭開　港媒：除反送中抗疫還有1因素

陸網瘋傳封控民眾被剃「陰陽頭」 官方發聲：4人擺拍的惡搞影片

上海封控台商最怕這件事！　網路搶菜有啥吃啥「只求可以外送」

上海醫療隊協助社區核檢12小時沒水喝起衝突　當地政府道歉

昆山防控再升級　半封城3天「停止一切非必要流動」

「每天都在賠錢」陸電影業慘澹！清明檔票房驟減86%　上座率僅4%

爸爸穿隔離衣認不出！ 女兒90度鞠躬「謝謝叔叔」他回一句超心酸

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

提早放學校方、保全未同步　警衛爆走擋門「踹車飆髒話」

吳釗燮藉烏克蘭局勢嗆對岸　國台辦：「拙劣表演」台獨必覆滅

公園「45萬天價牡丹」被偷走！ 萬人驚呆朝聖　內行揭真實價值

李家超請辭準備參選特首　港中聯辦：唯一人選，籲選委支持

林鄭月娥未能連任「死因」揭開　港媒：除反送中抗疫還有1因素

陸網瘋傳封控民眾被剃「陰陽頭」 官方發聲：4人擺拍的惡搞影片

上海封控台商最怕這件事！　網路搶菜有啥吃啥「只求可以外送」

上海醫療隊協助社區核檢12小時沒水喝起衝突　當地政府道歉

昆山防控再升級　半封城3天「停止一切非必要流動」

「每天都在賠錢」陸電影業慘澹！清明檔票房驟減86%　上座率僅4%

爸爸穿隔離衣認不出！ 女兒90度鞠躬「謝謝叔叔」他回一句超心酸

黃珊珊曝「中央核准幾萬名移工要進來」　北市1.1萬間防疫旅館難挪用

「最美排長」楊晴登記結婚？　曝戶外庭園婚禮想像「長輩致詞」還限時！

「錶王」運動風複雜錶變活潑　十分之一秒計時款擁31項專利

博羅江卡慘淪布查第二！俄軍摧殘砲擊住宅虐殺平民　估200人遇害

整條剩魚頭！飼主煮一鍋「仰望天空味噌湯」　內行人笑：謝主隆恩

王品「原燒」17門店改裝搶市　乾杯「麻辣45」插旗台中吸客

基隆再增2例不明感染源！社區群聚止不住　愛心篩檢驗出8確診

711店員1傳9！花蓮奧斯卡餐酒館爆恐怖群聚　衛生局嘆：夜晚病毒多

三花貓「防禦心強」待4個月找不到家　高中姐一句話堅決收編

要回家沒？爸開監視器見「大眼萌貓」鏡頭前癡等　歪頭殺萌暈網

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

大陸熱門新聞

上海方艙喪屍團搶物資！她只搶到一箱水爆哭

封校男學生翻牆見男友　超甜一吻畫面瘋傳

上海宣布繼續封城　2500萬人足不出戶

大陸男當街遭剃「陰陽頭」！網見影片傻眼

李文亮翻版！　女主播搶先警告1區防疫慘遭停職

影片曝！　他封城偷跑出家門慘被「剃陰陽頭」

上海封城買不到菜　電視台竟教「輕斷食」

爸爸穿隔離衣認不出！ 女兒90度鞠躬謝謝叔叔

27歲女玩「滑翔傘」突墜落慘死

上海封城搶菜全憑手速 網友實測狂推一神器...哇賽！搶到了

冥鈔太像人民幣母湯！大陸重懲人「冥」幣

「每天都在賠錢」陸電影業慘澹

陸新增個案破「2萬大關」創新高

上海封控台商最怕這件事！　

更多熱門

相關新聞

10俄兵中埋伏「慘淪屍堆」畫面曝

10俄兵中埋伏「慘淪屍堆」畫面曝

俄烏戰事第6周，據信有一群俄兵在烏克蘭東北部蘇梅（Sumy）正中烏軍埋伏，整支部隊全滅。外媒記者公開現場畫面，只見一具具屍體互相堆疊，曝屍野外，還有一輛裝甲車被毀，陣亡俄兵生前在烏克蘭搜刮的「戰利品」也掉滿地，包括廚具和小孩的玩具。

印度罕發強烈聲明「譴責布查屠殺」

印度罕發強烈聲明「譴責布查屠殺」

俄首名飛行員投誠　戰友氣炸飆罵音檔曝

俄首名飛行員投誠　戰友氣炸飆罵音檔曝

俄軍屠殺烏克蘭平民！歐盟擬制裁普丁女兒

俄軍屠殺烏克蘭平民！歐盟擬制裁普丁女兒

香奈兒抵制俄羅斯

香奈兒抵制俄羅斯

關鍵字：

烏克蘭吳釗燮烏俄戰爭國台辦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

不斷更新／全台13縣市118校今停課防疫

陳立農戀歐陽娣娣上熱搜！時隔1hr出面了

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

IKEA餐廳「情侶1舉動」暖到飆淚！全場戰翻

更多

最夯影音

更多
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面