俄國屠城引眾怒！盟友印度罕發強烈聲明：譴責殺戮、求聯合國調查

記者葉睿涵／綜合報導

俄軍在布查（Bucha）大規模屠殺的行為被曝光後，俄羅斯的親密盟友印度罕見地在聯合國安理會上表態，除了譴責布查的殺戮行為外，還要求聯合國對相關事件展開調查。這是印度迄今為止，就烏俄戰爭發出的最強烈聲明，也反映了印度在相關議題上，態度已有所改變。

綜合CNN與BBC報導，長期以來，印度一直視俄羅斯為該國的親密盟友，因此自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，印度一直未公開譴責俄羅斯的侵略行為，甚至還在聯合國譴責俄羅斯行動的投票中投下了棄權票，僅含蓄呼籲兩國應「停止暴力」。

不過，隨著最近布查大屠殺的殘忍畫面被揭露，印度的態度也出現了明顯的轉變。印度常駐聯合國代表蒂魯穆爾蒂（TS Tirumurti）5日在聯合國安理會上表示，布查大屠殺的相關報導「令人深感不安」。

▲烏克蘭聲稱，至少有320名平民在布查被俄軍屠殺。（圖／路透）

蒂魯穆爾蒂指出，「我們明確譴責這些殺戮行為，同時也支持聯合國展開公開調查。此外，印度也對烏克蘭局勢惡化一事深表關切，並在此呼籲雙方立刻停止暴力和敵對行為。」儘管印度在發表相關言論時並未直接點名俄羅斯，不過這是印度自烏俄開戰至今，作出的最強烈聲明。

印度長期以來一直奉行「不結盟」的外交政策，但在外交平衡行為上，卻不斷面臨西方國家的壓力。印度和俄羅斯已維持了數十年的親密關係，俄羅斯也是印度最大的軍火供應國。在西方對俄羅斯實施制裁後，印度迅速地與俄羅斯簽訂近600萬桶俄羅斯原油的合約，為俄羅斯雪中送炭。

BBC指出，印度在聯合國的言論並不令人驚訝，因為印度從未就布查的暴力事件點名指責俄羅斯，而西方國家對印度的立場也相當包容；不過隨著俄軍在烏克蘭的惡行被越爆越多，德里恐怕將面臨採取更明確立場的壓力，尤其美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前表示，華盛頓希望德里減少對俄羅斯的國防依賴，讓印度的外交政策受到嚴重考驗。