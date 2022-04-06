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手搖飲水果茶自帶「產銷履歷」！人妻傻喝吐5個字...網笑：好幽默

網友打開手搖飲水果茶，卻看到水果上還貼有貼紙。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友打開手搖飲水果茶，卻看到水果上還貼有貼紙。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

近期一名網友在購買手搖飲的水果茶時，竟然發現記載著產銷證明的貼紙還貼在水果上，這讓他氣得上網發文抱怨，而其他網友們雖然笑稱這是「產銷履歷保證」，但發文網友老婆的反應卻吸引更多網友注意。

一名網友5日在臉書社團「爆廢公社」發文，內容中指出自己在購買水果茶時，發現杯內的水果上竟然還貼有產銷證明的貼紙，認為店員在製作水果茶時根本沒有徹底清洗。而跟店員抱怨後，店員也只是替換起有貼紙的水果，這也讓網友直呼「這樣有什麼差別？換了水果就不會有農藥殘留或其他問題的疑慮嗎？」

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而該名網友也吐槽自己的老婆「我老婆還傻傻地喝，喝得很開心」。對於店家的惡劣行為，網友的老婆也邊喝邊抱怨「這家店太扯了啦！這根本沒洗嘛太誇張啦」。但對於網友質疑「那你還一邊罵一邊喝」，網友的老婆則神回應「你知道為什麼店員會這樣嗎？因為今天是清明節，他可能想祝我清明節快樂」。

不少網友在看到這篇貼文後，紛紛留言表示「這叫產地履歷（不對」、「有標籤太扯了，不是都會撕起來嗎」、「這個太不應該了！！一定要有QR Code才能掃碼啊」、「至少標籤要撕掉，好噁心」、「衛生問題應該公佈哪家飲料店」。而對於網友老婆的神回應，也有不少網友留言「你老婆好幽默喔」、「一邊氣一邊喝，很寶的老婆大人」、「你老婆還蠻大度的」、「有幽默的老婆大人」、「老婆很可愛」。

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