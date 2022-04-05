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薯條吃一半要求「再幫我炸一下」！女客被拒怒嗆7字　網友全驚呆

熱騰騰的現炸薯條金黃誘人。（示意圖／pixabay）

▲熱騰騰的現炸薯條金黃誘人。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多人到速食店都希望可以買到熱騰騰的現炸薯條或無鹽薯條，業者通常也樂意配合，然而若是已經吃過的食物，還要求店員幫忙回炸，恐怕就有點強人所難。一名女網友抱怨，有位大媽把薯條吃了一大半，卻要求自己幫忙回鍋炸一下，她以衛生因素拒絕，不料對方竟反嗆「別人家的都可以」，讓她當場傻眼。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社」發文，「剛剛遇到一位大媽，薯條吃了一大半去了，跑來跟我說要我幫她再炸一下加熱。我說真的不行，妳們吃過了有口水，這樣子我的油就不能再用了，那位大媽竟然跟我說，別人家的都可以，為什麼妳們這裡就不行？天啊！哪位老闆可以這樣子做的？不要嚇人好嗎？」

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貼文引發討論，不少網友傻眼直呼「那叫她去別人家再回炸啊」、「奧客第一招：可是我去別家都...」、「第二招：叫妳們老闆出來 or 我跟妳們老闆很熟」、「第一次聽到別人家都可以，可能她的別人家應該是她家吧」、「大媽果然有練過」、「別家不去消費，跑來你這家找死喔」、「其實根本沒有好嗎，大媽老招了」。

另外，也有人直言「天阿！那你問他是哪個地址哪一家店的，我一定拒絕光顧」、「問她哪一家能這樣？然後當她的面打電話去問」、「哪間可以啊？太嚇人了」、「之前在數字超商常常遇到這種大媽。大媽：『這個別家都可以為什麼你們不行？』我：『真假？那太棒了趕快告訴我是哪一家！這很嚴重欸！我要往上呈報總公司請他們處理』。」

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