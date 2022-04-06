「打龜號飆8.72秒」逼近亞洲紀錄！廖老大：給我2個月時間重新挑戰

▲廖老大於今日進行打龜號正式測速。（圖／翻攝照片）

圖文／CTWANT

台灣賽車教父廖老大與杰尼龜世紀之戰持續至今，最終廖老大選在高美濕地風車大道封路測試。而目前三次測速成績出爐，單憑前兩次成績就已經勝過杰尼龜的8.93秒，而第三次的雖然試圖挑戰亞洲紀錄，但最終8.72秒的優異成績仍無法改寫紀錄，廖老大也表示，給他2個月的時間重新挑戰。

在測試之前，廖老大就曾揚言，如果在15日前，找尋不到場地或是贏不了杰尼龜的紀錄的話，將會履行承諾捐贈100萬元給紅十字會。而由於高美濕地現場側風強勁，在測試之前，廖老大就曾說是「第一次遇到側風」，不確定這會成為助力或阻力，但強調有信心能突破杰尼龜的8.93秒成績。

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而在今（6）日的實際測速中，廖老大斥資500萬元所打造的「打龜號」，早在第1趟、第2趟的測速中贏過杰尼龜的8.93秒成績，也由於第2次成績距離亞洲紀錄僅差距0.0幾秒，所以廖老大決定進行第3次測試，企圖挑戰亞洲紀錄。

而最終結果則是以8.72秒坐收，距離亞洲紀錄8.62秒仍有一段距離，廖老大也在現場強調，給他2個月的時間，讓他重新挑戰亞洲紀錄。

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