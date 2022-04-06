2022年全中運台南市代表隊出征　黃偉哲授旗期勉選手再創佳績

▲2022年全國中等學校運動將於花蓮縣舉行，台南市代表隊6日於永華市政中心舉行授旗儀式，由黃偉哲市長親自授旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年全國中等學校運動將於4月16日至21日於花蓮縣舉行，台南市代表隊6日於永華市政中心舉行授旗儀式，由黃偉哲市長親自授旗，期許台南小將們能全力以赴，為台南市爭取最大榮譽，也為自己的青春寫下精彩的篇章。

黃偉哲市長表示，台南市代表隊在2021年全中運總共榮獲31面金牌、34面銀牌、36面銅牌，總計101面獎牌，金牌數及總獎牌數都創下縣市合併以來最佳紀錄，而破紀錄共10項19人次，也傲居全國之冠。而在體育署前日公告的「2022年世界中學生運動會」代表隊名單中，也包含8位台南市選手，在桌球、沙灘排球、跆拳道、田徑及游泳均有選手入選，其中新化高工田徑好手魏浩倫，上屆全中運拿下100公尺及200公尺雙冠，110年全國運動會為臺南奪下首面400公尺接力金牌，今年市中運再打破400公尺接力紀錄，而同樣入選田徑代表隊的北門高中易柏安，畢業於田徑名校金城國中，在國三時就達標獲得參加世界中學生運動會的資格，勉勵所有選手能乘勝追擊，並妥善照顧自己的身體，才能全心全意在賽場上拚戰，為自己及臺南市爭取榮耀。

教育局鄭新輝局長表示，全中運的代表隊選手是透過1月份的市中運所選拔出來的菁英，選手都是透過經年累月的訓練，過關斬將之後才能代表台南出賽，今年台南將有928位選手分別參加22種競賽種類，其中有多位全中運的常勝軍今年持續保持最佳狀態並突破自我，在市中運都有非常亮眼的表現，如沙崙國中吳亮昀在上屆全中運游泳項目橫掃仰式3面金牌，今年市中運更打破8項游泳紀錄！

體育處表示，為了給予全中運選手更妥善的照顧，台南市自2019年每年辦理優秀運動選手健康管理服務計畫，為目前南部唯一由政府出資為全中運選手照護運動傷害的服務計畫，全中運賽事期間於12項高衝擊的運動種類競賽場地設置專屬運動傷害防護站，讓市府作為選手堅強的後盾，除了在平時訓練期間巡迴至各校服務外，也在全中運期間提供隨隊運動傷害防護的照顧，讓選手發生運動傷害的機率降到最低，安心在賽場上爭取佳績。而今年起也新增選手於賽事期間的營養津貼，希望在有限資源下，逐年提升對選手的照顧，期待今年全中運能夠再創紀錄，讓大家再次看見台南的競技實力！

2022年全中運各項比賽將在16日於花蓮縣各場館熱烈展開，歡迎民眾到現場感受比賽氛圍，或是透過全中運官網的連結觀看賽事即時轉播，一同為台南市選手們加油！