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明天收假要上課了！黃偉哲落實防疫　公布台南各校加嚴措施

▲台南市長黃偉哲公布台南市5日新增1名20多歲鹽水區女性COVID-19本土個案25000，個案活動範圍幾乎都在外縣市，其親友4人居隔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，6日開始即將恢復上課，在國中小的孩子，尤其是國小12歲以下的學童，都還沒有打過疫苗，所以校園防疫要全面落實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲5日說明台南新增1例本土個案，而針對連假過後，6日台南市所屬各級學校及幼兒園將恢復上課，黃偉哲市長也率教育局長鄭新輝，向市民說明校園的防疫措施。

黃偉哲表示，6日開始即將恢復上課，在國中小的孩子，尤其是國小12歲以下的學童，都還沒有打過疫苗，所以對於他們的健康特別需要重視，雖然台南市在此波疫情相對安全穩定，但校園落實防疫工作仍不可少，市府將敦促各校，落實校園室內外環境清消；強化師生健康監控，上學前、入校時及下午各量測一次體溫；呼籲學生生病不上學、老實說。

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在預防性停課機制方面，黃偉哲指示，台南市所屬學校師生只要有同住家人被匡列，該名師生可請防疫假2天；1班有1名師生被匡列，全班停課2天，全校停課1天進行清消；學校1班只要有1名師生確診，全班停課10天，全校停課3天清消及疫調；若是全校2名師生確診，即全校停課10天。

教育局表示，將特別要求各校校園全面清消、落實師生健康監控、師生全程佩戴口罩、午餐防疫升級、強化門禁管制及限制場地開放、嚴謹規劃戶外教學活動、提高疫苗施打率及啟動預防性停課機制等8項防疫重點措施，讓防疫工作能持續落實，守護師生在校健康安全。

▲台南市長黃偉哲公布台南市5日新增1名20多歲鹽水區女性COVID-19本土個案25000，個案活動範圍幾乎都在外縣市，其親友4人居隔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長指出，目前仍依中央疫情指揮中心規範、教育部防疫管理指引及台南市疫情發展，隨時滾動修正防疫措施，督導學校落實各項作為。在戶外教學活動方面，應以市內為原則，如辦理跨縣市者，須審慎評估其必要性、風險性，徵詢家長意見後辦理，並應報教育局備查。

此外，各校加強宣導的防疫重點還包括：校園午餐防疫全面升級，學生返校後2週，用餐座位應加設隔板或保持距離；師生除飲水、用餐及活動課程需求外，在校全程佩戴口罩；以及啟動預防性停課機制：學校應配合疫調及校園清消實施預防性停課，落實停課不停學。

▲台南市長黃偉哲公布台南市5日新增1名20多歲鹽水區女性COVID-19本土個案25000，個案活動範圍幾乎都在外縣市，其親友4人居隔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為強化校園門禁管制，教育局表示，非必要之洽公人員不得進入校園，並設置接待專區；限制場地開放，僅開放操場、球場、遊戲場，請民眾依各校公告的時段及防疫規範使用，其餘的室內外場地非公務不外借。

目前台南市學校教職員工完成2劑接種比例在幼兒園已高達99.24%，中小學則達98%；第3劑（追加劑）幼兒園已達83.6%、中小學63.15%，教育局將持續鼓勵教職員工完成第3劑（追加劑）疫苗接種。

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