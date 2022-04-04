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黃偉哲與確診者足跡重疊　桂田酒店、猛男咖啡、玄饌海鮮都有足跡

▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天，衛生局並呼籲足跡重疊者進行篩檢。（圖／翻攝自黃偉哲臉書及林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲4日下午在其臉書指出，接獲衛生局通知，指他在4月2日的公開活動中與確診者足跡重疊，儘管沒有與確診者有密切接觸，但為保險起見，仍須進行10天的自我健康監測，他緊急快篩陰性，依規定自主健康管理10天，衛生局晚上證實確有此事，並表示同一場合，但並未有接觸，匡列為自我健康監測。

▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天，衛生局並呼籲足跡重疊者進行篩檢。（圖／翻攝自黃偉哲臉書及林悅翻攝）▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天，衛生局並呼籲足跡重疊者進行篩檢。（圖／翻攝自黃偉哲臉書及林悅翻攝）▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天，衛生局並呼籲足跡重疊者進行篩檢。（圖／翻攝自黃偉哲臉書及林悅翻攝）

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黃偉哲臉書發文指出，他第一時間接獲衛生局通知後，也立即進行快篩，所幸快篩結果僅出現「一條線」，為陰性反應，接下來他還是會如常推動市政，並嚴格遵守防疫規定，避免參加人潮聚集的活動，希望市民朋友能夠諒解。

▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天，衛生局並呼籲足跡重疊者進行篩檢。（圖／翻攝自黃偉哲臉書及林悅翻攝）▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天，衛生局並呼籲足跡重疊者進行篩檢。（圖／翻攝自黃偉哲臉書及林悅翻攝）

台南市衛生局指出，外縣市個案24795曾於3月26日至4月3日在台南市活動，範圍包含永康區桂田酒店、安平區猛男咖啡、南區夏都城旅安平館、安平區玄饌海鮮宴會館、安南區阿標師酒家菜、麻豆區北玄宮、安平區富霖餐廳、關廟山西宮等地。台南市5日、6日將開設社區篩檢站，與個案24795足跡重疊、相關，或有相同活動史的市民，請在篩檢站開設的時間內攜帶身分證、健保卡前往篩檢。

▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天，衛生局並呼籲足跡重疊者進行篩檢。（圖／翻攝自黃偉哲臉書及林悅翻攝）

另有關黃偉哲市長4月2日曾與此名個案於4月2日公開場合足跡重疊，依規定，市長和確診者因出現在同一場合，但並未有接觸，匡列為自我健康監測；自我健康監測是指未收到衛生單位開單，但與確診個案於公共場所活動史足跡重疊，應自我健康監測10天，期間可以正常上課上班，但應全程戴口罩且早晚量測體溫，自出入該場所起10天內，注意自身健康狀。

▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天，衛生局並呼籲足跡重疊者進行篩檢。（圖／翻攝自黃偉哲臉書及林悅翻攝）

自主健康管理是指經地方衛生主管認定有必要且開立自主健康管理通知書者，應自最近一次接觸日次日起自主健康管理 10天。無症狀者可正常生活，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，禁止與他人從事聚餐、 聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動並延後非急迫需求之醫療或檢查，如需外出應全程佩戴醫用口罩；也須勤洗手，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節並每日早/晚各量體溫一次。出現發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常或呼吸道症狀應確實佩戴醫用口罩並聯繫衛生局，依指示儘速就醫，且禁止搭乘大眾運輸工具。

▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天，衛生局並呼籲足跡重疊者進行篩檢。（圖／翻攝自黃偉哲臉書及林悅翻攝）

居家隔離則是指在無適當防護下，曾於 24 小時內累計大於 15 分鐘與確診個案面對面之接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。經衛生單位調查符合前述密切接觸定義，應居家隔離至與確定病例最近一次接觸日次日起算10天。

▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天，衛生局並呼籲足跡重疊者進行篩檢。（圖／翻攝自黃偉哲臉書及林悅翻攝）

5日開設的篩檢站及呼籲前往篩檢的市民資格如下：4月2日晚間6時曾至麻豆區北玄宮參加廟會平安宴者，請於5日上午9時至11時30分前往麻豆區三洽宮對面廣場（麻豆區北勢里北勢寮17號）篩檢；4月3日下午5時30分至晚間8時30分曾前往關廟區山西宮參加喜宴者，請於5日下午2時至4時至關廟區山西宮（關廟區山西里正義街37號）篩檢；3月26日上午11時30分曾至永康區中信酒店國際會議廳參加喜宴者，5日下午2時至4時30分請至永康區衛生所(永康區文化路51號)篩檢。

▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天，衛生局並呼籲足跡重疊者進行篩檢。（圖／翻攝自黃偉哲臉書及林悅翻攝）

5日、6日開設的篩檢站及呼籲前往篩檢的市民資格為3月29日下午5時30分至安平區玄饌餐廳參加美髮業春酒者、4月3日上午11時30分至下午3時至安平區富霖餐廳參加喜宴者，前述對象請於5日、6日上午9時至11時30分至南區松柏育樂中心(南區南門路263號)篩檢；另外3月26日下午3時30分至5時曾在安平區猛男咖啡與個案24795同時段用餐者、3月26日下午5時30分至南區夏都城旅安平館參加足球協會活動者、請於5日、6日下午1時30分至4時前往南區松柏育樂中心(南區南門路263號)篩檢。

考量近日國內每日皆有百例以上的COVID-19病例，對此衛生局呼籲曾與案24795 足跡重疊或相關、或有相同活動史的市民，務必於篩檢站開設的時間攜帶身分證、健保卡前往篩檢，以及時阻斷社區內的潛在感染源。

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