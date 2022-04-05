確診薩克斯風女樂手Ct值12.8！連9天台南表演　足跡重疊恐破千人

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南市政府4日公布外縣市確診者足跡，案24795，為樂團薩克斯風女樂手，Ct值僅12.8，並曾在3月26日至4月3日在台南接下多場表演，由於演奏樂器關係，其表演時會脫罩演出，足跡涉及多家飯店與宮廟。台南市府也預估恐有上千名民眾與該名確診者有足跡重疊情形，呼籲民眾，如民眾有足跡重疊或有疑慮者，均因盡速前往採檢。

▲台南市長黃偉哲與確診者足跡重疊列自我健康監測10天。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）



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台南市衛生局指出，案24795雖為外縣市個案，且已接種過3劑疫苗，但卻在4月3日出現喉嚨痛症狀，自行使用快篩試劑發現陽性反應，緊急送醫PCR採檢後確認為陽性確診，Ct值僅12.8。衛生局也緊急公布該案在台南之相關活動足跡。

衛生局表示，由於案24795為樂團薩克斯風樂手，因樂器演奏因素，表演時一定會脫下口罩演奏，該案在3月26日至4月3日又在台南多處飯店、餐廳與宮廟等較不會全程帶口罩等地演出，如台南市永康區桂田酒店、安平區猛男咖啡、南區夏都城旅安平館、安平區玄饌海鮮宴會館、安南區阿標師酒家菜、麻豆區北玄宮、安平區富霖餐廳、關廟山西宮，接下多場表演，呼籲民眾宿足跡重疊或有疑慮者，均可前往麻豆區三洽宮對面廣場、關廟區山西宮、永康區衛生所、南區松柏育樂中心等4處進行採檢，以免疫情進一步擴大。

而此次事件，台南市長黃偉哲也在4日下午接獲衛生局通知，他因4月2日與該案足跡重疊，雖未有接觸，但為保險起見，仍匡列為自我健康監測10天，他也在第一時間進行快篩，初步為陰性反應。不過接下來他仍會如常推動市政，也會嚴格遵守防疫規定，避免參加、出入人潮聚集的地方。