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女沒按鈴公車過站嗆：台南沒發展　黃偉哲PO「司機視角照」回應了

記者林悅／台南報導

台中有1名女子到台南玩，搭公車要下車時忘按鈴，卻嗆公車司機下次不來台南，台南沒發展！市長黃偉哲6日一早在臉書PO文，並貼出1張公車駕駛座照片，表示公車司機開車除要注意行車路況外，並要注意儀表數據，觀光客忘了按鈴，卻責難司機大哥，實在令人不捨。

▲台南市長黃偉哲臉書PO出公車駕駛座儀表板照，為公車司機抱屈不捨，並籲請多鼓勵公車司機們表達支持。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

▲台南市長黃偉哲臉書PO出公車駕駛座儀表板照，為公車司機抱屈不捨，並籲請多鼓勵公車司機們表達支持。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

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黃偉哲在臉書PO文指出：「早安，這是公車的駕駛座，在車輛行駛間，司機不僅要專注路況，還要注意儀表數據。昨天看到有觀光客下車忘記按鈴，卻責難司機大哥，實在令人不捨。下次搭乘公車，請您記得給司機兄姐一句鼓勵：謝謝，辛苦了，加油！」。

▲台南市長黃偉哲臉書PO出公車駕駛座儀表板照，為公車司機抱屈不捨，並籲請多鼓勵公車司機們表達支持。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

據了解，台中一名女客人到台南玩，疑似未確實按下車鈴，卻對公車司機開嗆，婦人聲稱有按下車鈴但卻未響，但公車司機請他再按一次成功。婦人則抱怨：「我都站起來了，你也不會問我一下吼。」司機表示自己要注意路況，婦人不滿說道：「好好好，我下次不會來台南，夠了，我們台中不會這樣，很誇張誒。你們的司機先生也是很大牌，我們在台中不敢。」婦人並嗆「台南絕對不會發展！」且要投訴司機。司機則保持沉默不再回應。

網友們對此事也一面倒，紛紛指責該名台中女子的不是，網友們說：「司機大哥真的很有素質，那位大媽自己沒按，居然還說台南不會有發展，還真是讓人哭笑不得呀！」、「市長小編也要給予鼓勵~~真的很接地氣」、「台南的司機很有素養，面對不合理情緒勒索還保持著很紳士的風度，台南人以你為榮」、「那個台中來的大媽，請您遵守自己所講的不要在來台南玩喔，謝謝！」

網友還加油指出，「公車大哥辛苦了，車改噪音、闖紅燈應該更重視」、「應該要表揚這位司機先生，如果遇到我就會被我策到牽絲」、「這就是個人良好的修養，還好公民美好的素質」、「把公車當計程車，隨叫隨停感，真丟台中人臉，都不怕因她，台中人被註記，自己問題，司機都耐心解說了，還沒覺得是自己問題，還怪司機，還要威脅投訴司機，還咒罵台南…怎會有這種人? 真…」、「運將大哥 辛苦了 謝謝你為我們台南付出 不要受到無里的民眾影響」、「需要大大表揚司機！代表著台南人美好的素養～」、「司機EQ超高，面對這種人真是辛苦了！」、「那是沒品的乘客」…。

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