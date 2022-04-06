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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宣布參選有先通知朱立倫？　羅智強：相信主席有雅量接受

▲▼台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫電話逼退羅智強風波延燒，讓桃園選情備受關注，而羅智強無懼朱立倫「逼退」，6日召開記者會宣布參選桃園市長，對於媒體提問此次記者會是否有先告知朱立倫，羅智強表示，自己所有參選決定已與朱立倫告知2次，「相信朱主席有雅量接受。」

對於投入桃園市長參選，羅智強認為，自己的投入可以激活大家的共同努力，初選可以、協調可以、不公開民調可以、直接徵招也可以，「即便最後不是我，我也尊重，因為我相信朱立倫主席希望桃園贏的決心，跟我是一樣的，但也許他對桃園人選、機制跟我不同，但他是黨主席，我們都要尊重他。」

針對5日臨時宣布要開記者會有無先與朱立倫溝通？羅智強回應，自己所有參選決定已與朱立倫告知2次，由於5日已經到午夜，不方便打擾，但也相信朱立倫知道，因為他早在4月1日就告訴對方會延後宣布，「相信朱主席有雅量接受我的宣布。」

媒體追問，未來會不會再接朱立倫電話？羅智強提及，隨時歡迎朱立倫打電話來，他不會嫌棄；游淑慧與徐巧芯都是他的好朋友，但相信2人並非為了個人交情打抱不平，而是為了公平進行黨內程序，且沒有隱身於幕後。

羅智強表示，大家也看到許多消息人士的發言，就是隱身幕後，願意具名說話就是負責，承受壓力責難，並堂堂正正將公平與程序正義想法說出來。

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