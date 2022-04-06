　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宣布參選桃園市長暫不辭北市議員　羅智強：容我再思考一段時間

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員羅智強堅持參選桃園市長，無懼黨主席朱立倫嚴詞勸退，6日召開記者會宣布正式投入黨內初選。針對自身目前的北市議員身分，羅智強表示，很多朋友希望我不要辭的聲音，認為辭職可能會對黨中央帶來過大的壓力，「容我再思考一段時間，當有很明確的結果，會告訴大家」。

▲▼台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）

羅智強說，一直以來確實希望透過辭去台北市議員來宣示參選的決心，但是經過這兩個禮拜的過程，我也聽到很多朋友希望我不要辭的聲音，認為辭職可能會對黨中央帶來過大的壓力。

「事實上我也徵詢黨團很多的朋友的意見。」羅智強表示，包括黨團的同仁、包括議長，他們都希望我能夠再三思而後做決定，「因此，關於辭台北市議員這件事情，容我再思考一段時間，當有很明確的結果，會告訴大家」。

但羅智強強調，台北市議員的職務，大家可以去檢驗紀錄，不管是出席率、提案、選民服務，我仍然旅行台北市議員該有的責任，就像我的任何行腳，也都是在休會的後進行，「一但開議，大家可以去看，我哪一次沒有出席議會？開議之後，我就是謹守分際的在議會開會」。
羅智強說，他的選民服務，有接棒的楊植斗跟選服團隊，全力幫他拚選服，他也對團隊非常放心，該有的議員的任務跟職責，台北是議員的文化就是你把你的本分做好，但你仍然有自由度去關心國政、追求其他政治理想跟目標。

「我也聽到很多聲音，我也聽進去。」羅智強說，大家放心，台北市議會該有的工作他一樣會照顧，在盡職務之外，也許到六日、下班之後，會利用時間，勤於到桃園請益拜訪。

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
廖老大3劣勢「仍錘爛杰尼龜」　萬人洗版：交出100萬
快訊／湖人隊確定淘汰！　詹皇提前放暑假
低胸女荷官舉手「投降」！　線上博弈遊戲被抄了　
快訊／飆8.72秒打爆杰尼龜　廖老大哽咽發聲了
iOS 15.4.1耗電出爐　「四款iPhone」續航力降低
快訊／高雄青山國小開第一槍！　600師生預防性停課
快訊／嘉義陸軍精忠營區爆「多人確診」！
快訊／苗栗破功！染疫足跡跨大湖、頭份賣場
快訊／中國科大再爆學生確診！　全校明起遠距教學
快訊／周天成落地採檢陽性！　送集中檢疫所隔離
日名導爆多起性侵：對每位女主下手！　變態性癖曝光
LIVE／打龜成功!零四測試飆8.72秒確定擊敗杰尼龜
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台波國會聯誼會成立　游錫堃今年訪歐洲行程擬納入波蘭

「清零、共存不是選擇題」　邱顯智：要求現在選一個，不是笨就是壞

羅智強「違逆朱立倫」選桃園市長　趙少康：這是他的權利

宣布參選有先通知朱立倫？　羅智強：相信主席有雅量接受

參選桃園挨批空降　羅智強：我也當過中原大學兼任副教授一年半！

民進黨當初曾為他改內規　吳怡農宣布：不參選黨部主委、黨職

疫情99%無症狀、輕症　蘇貞昌指示：斟酌醫療量能調整防疫規定

初選民調前夕　周春米小編竟發錯文：唯一支持莊瑞雄

快訊／金華國中1教師確診　北市證實：4班級120名學生即起停課

「羅智強仰賴基本教義派」　藍士博：營造國民黨救世主假象

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

提早放學校方、保全未同步　警衛爆走擋門「踹車飆髒話」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

台波國會聯誼會成立　游錫堃今年訪歐洲行程擬納入波蘭

「清零、共存不是選擇題」　邱顯智：要求現在選一個，不是笨就是壞

羅智強「違逆朱立倫」選桃園市長　趙少康：這是他的權利

宣布參選有先通知朱立倫？　羅智強：相信主席有雅量接受

參選桃園挨批空降　羅智強：我也當過中原大學兼任副教授一年半！

民進黨當初曾為他改內規　吳怡農宣布：不參選黨部主委、黨職

疫情99%無症狀、輕症　蘇貞昌指示：斟酌醫療量能調整防疫規定

初選民調前夕　周春米小編竟發錯文：唯一支持莊瑞雄

快訊／金華國中1教師確診　北市證實：4班級120名學生即起停課

「羅智強仰賴基本教義派」　藍士博：營造國民黨救世主假象

廖老大的「0-400飆8.72秒是什麼概念？」　鄉民揭1點喊猛：真的強

台波國會聯誼會成立　游錫堃今年訪歐洲行程擬納入波蘭

快訊／湖人確定本季提前淘汰　太陽單季63勝寫隊史新高

收容所成煉獄！基輔狗狗飢餓致死　她返回驚見「數百隻成堆狗屍」

郁方「老公視角」無修圖照見光！　低頭冒雙下巴網笑：一秒想滅口

廖老大3劣勢「仍錘爛杰尼龜」　萬人嗨爆洗版：快交出100萬

國民法官法庭席位「被害者坐檢察官後面」　劍青檢改轟：不尊重人

女護士約砲迷人猛男「竟然是性侵犯」　慘遭活活勒死變態姦屍

低胸女荷官舉手「投降」！線上博弈集團被抄　每天賭金上千萬

「清零、共存不是選擇題」　邱顯智：要求現在選一個，不是笨就是壞

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

政治熱門新聞

即／羅智強凌晨4大聲明：續選桃園市長

快訊／疫情考驗正開始　侯友宜：有症狀就不上班、不上課

男子突襲打斷致詞喊「我要陳情」　蔡英文笑回：好！你給後面那位

快訊／金華國中1教師確診　北市證實：4班級120名學生即起停課

呂秀蓮：別人家子女會因他「一聲令下」命喪黃泉

快訊／本土確診攀升！　侯友宜開第一槍：輕症者「在宅照護」

快訊／新北最新足跡　北車、機捷、高鐵、板橋大遠百、林口outlet

LIVE／選到底！羅智強10點召開記者會　正式宣布參選桃園市長

朱立倫要羅智強改選新竹？國民黨：沒聽說

周春米選前之夜衝刺　超過2萬人造勢震撼屏東

美對台軍售9500萬「愛國者技術協助」　總統府：台灣存在更具意義

不當落跑立委！魯明哲棄選桃園市長　曝民調第一「真相」

北市曝13張確診足跡！SOGO忠孝、復興館都上榜　鼎泰豐、寧夏夜市入列

忠孝SOGO客人確診　北市：提高警覺

更多熱門

相關新聞

朱有口袋人選？黨魁開民主倒車！

朱有口袋人選？黨魁開民主倒車！

如果朱立倫早有桃園市長口袋人選，那麼朱主席阻止羅做參選宣布，意味著朱主席的強烈意志，這位口袋人選就是國民黨收復桃園的強棒，羅的參選將會破壞朱主席的布局。朝野兩大黨的主席都不願自己的權力旁落，只憑一己的意志來主導選局，這樣的政治操作，根本上就是開民主倒車啊！

羅智強曝與朱立倫通話後「有情緒」

羅智強曝與朱立倫通話後「有情緒」

「與朱立倫不會火車對撞」　羅智強發表「3贏」參選國民黨桃市長提名

「與朱立倫不會火車對撞」　羅智強發表「3贏」參選國民黨桃市長提名

不當落跑立委！魯明哲棄選桃園市長　曝民調第一「真相」

不當落跑立委！魯明哲棄選桃園市長　曝民調第一「真相」

LIVE／選到底！羅智強10點召開記者會　正式宣布參選桃園市長

LIVE／選到底！羅智強10點召開記者會　正式宣布參選桃園市長

關鍵字：

羅智強國民黨

讀者迴響

熱門新聞

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

快訊／打龜號零四測試結果出爐！　飆8.72秒確定擊敗杰尼龜

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

不斷更新／全台11縣市73校明天停課

「美艷老闆娘店內交歡」瘋傳　偷拍者身分曝光

陳立農戀歐陽娣娣上熱搜！時隔1hr出面了

千億「失智富豪」復仇成功　民視經營權恐生變

雙颱最快明後天生成　預估路徑曝

弟女友熱情陪看房　成交後她1句話讓眾人傻眼

更多

最夯影音

更多
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面