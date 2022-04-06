宣布參選桃園市長暫不辭北市議員　羅智強：容我再思考一段時間

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員羅智強堅持參選桃園市長，無懼黨主席朱立倫嚴詞勸退，6日召開記者會宣布正式投入黨內初選。針對自身目前的北市議員身分，羅智強表示，很多朋友希望我不要辭的聲音，認為辭職可能會對黨中央帶來過大的壓力，「容我再思考一段時間，當有很明確的結果，會告訴大家」。

▲台北市議員羅智強4/6召開記者會，正式宣佈參選桃園市長爭取國民黨內的提名。（圖／記者湯興漢攝）



羅智強說，一直以來確實希望透過辭去台北市議員來宣示參選的決心，但是經過這兩個禮拜的過程，我也聽到很多朋友希望我不要辭的聲音，認為辭職可能會對黨中央帶來過大的壓力。

「事實上我也徵詢黨團很多的朋友的意見。」羅智強表示，包括黨團的同仁、包括議長，他們都希望我能夠再三思而後做決定，「因此，關於辭台北市議員這件事情，容我再思考一段時間，當有很明確的結果，會告訴大家」。

但羅智強強調，台北市議員的職務，大家可以去檢驗紀錄，不管是出席率、提案、選民服務，我仍然旅行台北市議員該有的責任，就像我的任何行腳，也都是在休會的後進行，「一但開議，大家可以去看，我哪一次沒有出席議會？開議之後，我就是謹守分際的在議會開會」。

羅智強說，他的選民服務，有接棒的楊植斗跟選服團隊，全力幫他拚選服，他也對團隊非常放心，該有的議員的任務跟職責，台北是議員的文化就是你把你的本分做好，但你仍然有自由度去關心國政、追求其他政治理想跟目標。

「我也聽到很多聲音，我也聽進去。」羅智強說，大家放心，台北市議會該有的工作他一樣會照顧，在盡職務之外，也許到六日、下班之後，會利用時間，勤於到桃園請益拜訪。