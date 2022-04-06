與朱立倫通話3小時後「有了情緒」　羅智強：無奈、失落向朋友訴苦

記者袁茵／台北報導

國民黨桃園市長參選人提名陷入困局，台北市議員羅智強原訂2日上午開直播宣布是否參選，結果1日晚間臨時說明取消直播，臨時喊卡原因為與國民黨主席朱立倫的3小時電話。羅智強6日表示，自己接到該通電話後也有情緒，包括無奈與失落，但也肯定為他講話的台北市議員游淑慧、徐巧芯等人。

▲羅智強。（資料圖／記者林敬旻攝）

羅智強6日召開記者會，宣布投入國民黨桃園市長提名，針對5日臨時宣布要開記者會有無先與朱立倫溝通？羅智強回應，自己所有參選決定已與朱立倫告知2次，由於5日已經到了深夜，所以不方便打擾，但也相信朱立倫知道，因為他早在4月1日就告訴對方會延後宣布。

媒體追問，未來會不會再接朱立倫電話？羅智強提及，隨時歡迎朱立倫打電話來，他不會嫌棄；游淑慧與徐巧芯都是他的好朋友，但相信2人並非為了個人交情打抱不平，而是為了公平進行黨內程序，且沒有隱身於幕後，願意具名說話負責，承受壓力責難，並堂堂正正將公平與程序正義想法說出來。

羅智強坦言，1日接到朱立倫電話後「我也有情緒」，但歷經5天後，「我的情緒平復了，我的情緒是無奈、失落，所以也有向一些朋友訴苦。」不過隔一天就被匿名消息人士評論「怕輸才退選」，讓他不知如何面對，雖然中間經歷很多紛擾，加上已經經過5天沈澱，還是謝謝朱立倫，「未來國民黨要追求在桃園的勝利。」