快訊／桃園今增10例確診！鄭文燦公布市府1.5萬同仁採檢結果

▲桃園市長鄭文燦公布，今桃園新增10例確診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

本土疫情持續爆發，今（6）日為清明連假結束上班首日，而桃園也出現10例本土案例。對此，市長鄭文燦表示，這10例中有9例為居隔陰轉陽，另一例為北市轉移案例。另外，市府同仁今日採檢部分，共1萬5247人快篩均為陰性。

鄭文燦表示，今日一共新增10例確診案例，其中有9例為匡列採檢，居隔期間轉為陽性，對於社區的風險較低；另一例為台北移至桃園的案例。另外，市府針對某護理之家跟某醫院仍持續在做監測，避免有群聚感染的情況。

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至於學校復課的部分，鄭文燦表示，目前已有3所學校陸續復課，包括復旦高中、東勢國小、大業國小，均已居隔10天期滿，且在期滿前的全校快篩也均為陰性。

鄭文燦提到，目前桃園的5條傳播鏈都在收斂當中，但仍需抱著戒慎恐懼的心情，用最快的時間、最大的範圍來匡列，以確保社區的安全。而由於清明連假期間聚餐多、活動多，鄭文燦表示，重返職場前應該進行快篩確保安全，「我想定期篩檢也可能會常態化」。

此外，鄭文燦也公布了今日市府同仁的採檢結果，一共約1.5萬名市府同仁均為陰性。對此，鄭文燦表示，「要與病毒共存，一定要做定期快篩。」