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澤倫斯基揭更多俄軍「戰爭罪」暴行：布查事件非特例

▲▼俄烏開戰40天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪視俄軍剛撤出的基輔城鎮布查（Bucha）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基訪視俄軍剛撤出的基輔城鎮布查（Bucha）。（圖／路透）

文／中央社基輔5日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基指出，首都基輔西北郊博羅江卡和其他已收復的城鎮中，平民遭俄軍殺害人數恐遠高於布查鎮，同時烏國軍方通報，俄軍正重新集結準備在頓巴斯地區發動攻勢。

澤倫斯基將在安理會演說 預告揭露俄軍更多暴行

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透露，他將於5日在聯合國安理會發表演說，並預料會發現更多、更慘的俄軍屠殺百姓例證。

澤倫斯基4日在影片演說中表示，在烏克蘭首都基輔西北郊博羅江卡（Borodyanka）和其他已收復的城鎮中，平民遭殺害人數恐怕遠高於布查鎮（Bucha）。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）也在推特（Twitter）發文寫道，烏克蘭檢察總長表示，在基輔州（Kyiv Oblast）從俄軍手中解放的城鎮中，博羅江卡遇害人數最多，但目前尚未公布確切人數。

衛星照認證布查屠殺 專家：俄軍在時就有遺體

烏克蘭近日指控俄軍在烏國布查鎮屠殺逾300位平民，俄國則宣稱遺體都是俄軍撤離後才出現，但有衛星影像專家指出，衛星照顯示俄軍控制這個地區時，當地就出現許多遺體。

馬薩爾科技（Maxar Technologies）聲明指出：「在烏克蘭布查上空蒐集的高解析度馬薩爾科技衛星影像，證實並佐證了最近社群媒體影片和照片顯示街頭屍體橫陳、曝屍數週無人理的狀況。」

衛星影像專家路易斯（Jeffrey Lewis）表示：「衛星影像顯示，當俄國人控制這個地區時，遺體就在現場。」

烏軍奪回北部要地 俄軍集結烏東準備攻擊

英國軍情單位5日表示，烏克蘭軍隊已奪回北部要地，迫使俄軍撤離切爾尼戈夫（Chernihiv）週邊與首都基輔北部地區。

據英國國防部的推特公告，在烏軍收復的部分失土上，仍可能出現零星、低強度的戰鬥，但本週隨著殘餘俄軍撤離，此類戰鬥將持續減少。

烏克蘭武裝部隊參謀總部5日通報，俄方正重新集結軍隊，準備在頓巴斯（Donbas）發動攻勢，俄軍目標是完全掌控頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）的所有地區。

澤倫斯基稱烏俄談判是唯一選擇 恐不與普丁會談

澤倫斯基5日表示，儘管烏克蘭與俄羅斯舉行談判的可能性目前面臨「挑戰」，但對他的國家而言，與俄國談判是「唯一選擇」。

澤倫斯基也在烏克蘭國營電視台播出的談話中指出，他與俄國總統普丁（Vladimir Putin）可能不會親自舉行會談。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）5日表示，俄國不排斥總統普丁與澤倫斯基會面的可能性，但只有就文件達成共識的情況下才有可能發生。

拜登再批普丁為戰爭犯 美軍援刺針飛彈送烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）4日表示，發生在烏克蘭布查鎮的暴行證明俄國總統普丁是個戰爭犯，應該被追究責任，進行「戰爭罪行審判」。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）4日指出，從美國運到烏克蘭的8億美元安全援助方案物資已在週末期間送達；另一批則在接下來24小時內運抵。

柯比說：「我們知道烏克蘭人目前最需要的是標槍（Javelin）飛彈、刺針（Stinger）飛彈及無人機，因此這批運送物資，都以此為優先。」

美國政府也於4日停止允許俄國政府動用存放在美國銀行的外匯存底，來支付俄國公債持有人6億多美元到期債務。藉此對攻打烏克蘭的莫斯科加強施壓，使其持有的美元被迫愈用愈少。

俄軍侵烏行徑殘忍 歐洲多國驅逐逾上百俄方人員

俄國侵略烏克蘭的殘殺暴行引發國際公憤，義大利、西班牙和丹麥等國5日加入其他歐盟友邦的行列，大舉驅逐俄國外交官，累計48小時內共已要求約150名俄方人員打包回國。

德國已在4日驅逐40名俄國外交人員，藉此回應克里姆林宮在烏克蘭所做的「難以置信的殘酷行為」。

現任俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）4日晚間表示，對於一些西方國家驅逐俄國外交官一事，俄國將採取對等回應。

歐洲聯盟執行委員會5日宣布，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）本週將前往烏克蘭首都基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基以表達支持。

俄軍屠殺烏克蘭平民 中國當局沉默官媒控炒作

俄軍屠殺烏克蘭布查鎮平民，受到多國強烈譴責。相形之下，中國官方至今始終保持沉默，「環球時報」等官媒的報導還使用美國「炒作」、美烏「宣揚『布查平民死亡事件』」等詞彙。

中國外交部長王毅4日與烏克蘭外長庫列巴通電話，是俄烏戰爭後第二次。王毅強調中國在烏克蘭問題上不謀求地緣政治私利；並重申支持俄烏和談，困難再大都要堅持此大方向。

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