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7位「在台烏克蘭女孩」發起募資　助婦幼醫院拯救受傷的孩子們

▲▼7位在台灣生活的烏克蘭女孩，自主發起DIVCHATA POWER，幫助家鄉需要幫助的婦女與兒童。（圖／翻攝自Instagram／divchatapower）

▲7位在台灣生活的烏克蘭女孩，自主發起DIVCHATA POWER，幫助家鄉婦女與兒童。（圖／翻攝自Instagram／divchatapower

記者林彥臣／綜合報導

7位在台灣工作、念書、生活的烏克蘭女孩，憂心家鄉婦女、兒童受到戰火影響，決定自主發起募資平台，將善款或物資直接捐助給仍留在烏克蘭境內的婦女與孩童，並且協助她們能夠對外發聲。

▲▼7位在台灣生活的烏克蘭女孩，自主發起DIVCHATA POWER，幫助家鄉需要幫助的婦女與兒童。（圖／翻攝自Instagram／divchatapower）

▲ DIVCHATA是烏克蘭文「女孩們」的意思。（圖／翻攝自Instagram／divchatapower

7位烏克蘭女孩在IG上開設了一個稱為「DIVCHATA POWER 烏克蘭女力在台灣」的專頁， DIVCHATA是烏克蘭文「女孩們」的意思。

▲▼DIVCHATA POWER發起人之一的莉亞（Lia）表示，募資款項將捐助給基輔有一家婦幼醫院，拯救一些受傷的小朋友。（圖／翻攝自Instagram／liatanofficial）

▲DIVCHATA POWER發起人之一的莉亞（Lia）表示，募資款項將捐助給基輔有一家婦幼醫院，拯救一些受傷的小朋友。（圖／翻攝自Instagram／liatanofficial

她們在專頁上介紹，「戰爭不只在發生在士兵與戰場上 我們要為家鄉沈默的母親們發聲，我們是一群在台灣工作、讀書的烏克蘭女孩們。希望透過開啟這個募資專案，將愛傳達給更多不曾被國際媒體報導的烏克蘭女性英雄們。」

根據民視新聞報導，平台發起人之一的莉亞（Lia）表示，家鄉的一位好友才剛生產完，無法長途跋涉，如今當地十分欠缺物資，她只能躲在地下防空洞，在冰冷的地板上餵她的小孩，那邊沒有熱水，也欠缺物資，只能仰賴人道救援，現在（募資款項）特別想要幫忙的，就是基輔的一間婦幼醫院，負責拯救一些受傷的小朋友。

▲▼DIVCHATA POWER發起人之一的譚雅（Tanya）表示，留在烏克蘭的人也亟需幫助。（圖／翻攝自／Instagrampolyak_tetiana）

▲DIVCHATA POWER發起人之一的譚雅（Tanya）表示，留在烏克蘭的人也亟需幫助。（圖／翻攝自／Instagram／polyak_tetiana

發起人之一的譚雅（Tanya）也說，烏克蘭難民需要幫忙，但留在烏克蘭的人，更迫切他們現在亟需援助。

根據統計，戰爭發生以來逃往鄰國的難民大約400萬人，只佔烏克蘭4000萬人口的10%左右，還有90%的人口依然留在烏克蘭。

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